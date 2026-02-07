Fiscalía judicializa a 12 integrantes de “Los Toyotas”, banda que simulaba ser disidencias de las Farc para robar en Meta y Cundinamarca

Un ataque ocurrido durante un evento político generó alarma y la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como “Los Toyotas”, señalada de hacerse pasar por disidencias de las Farc para cometer delitos en zonas rurales de Meta y Cundinamarca.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo ingresaba de manera violenta a fincas, intimidaba a sus ocupantes con armas de fuego y los retenía mientras los obligaba a entregar dinero y bienes de valor. Entre los elementos hurtados figuran joyas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama, que posteriormente eran comercializados o desmantelados.

Las autoridades señalaron que los hechos investigados se habrían registrado en municipios como San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta, así como en Medina, en Cundinamarca.

12 sujetos fueron capturados. Foto: Cortesía Ejército

Los elementos probatorios recopilados indican que algunos de los vehículos robados eran vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras otros eran desguazados y comercializados en talleres clandestinos ubicados en distintos sectores de Villavicencio.

En los casos conocidos, ejerciendo diferentes roles ilícitos, habrían entrado a los inmuebles ubicados en zonas rurales, intimidado con armas de fuego y retenido a los ocupantes.

La captura de los presuntos integrantes de la organización se realizó en una operación conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó el procedimiento y avaló la imputación de cargos.

A los procesados se les atribuyen delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y extorsión. Ninguno aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.