Fiscalía judicializa a 12 integrantes de “Los Toyotas”, banda que simulaba ser disidencias de las Farc para robar en Meta y Cundinamarca

De acuerdo con las investigaciones, el grupo ingresaba de manera violenta a fincas, intimidaba a sus ocupantes con armas de fuego y los retenía mientras los obligaba a entregar dinero y bienes de valor.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
Se trata del escribiente en un juzgado de Cundinamarca, al parecer, autorizó a un tercero para cobrar los títulos valores

Un ataque ocurrido durante un evento político generó alarma y la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como “Los Toyotas”, señalada de hacerse pasar por disidencias de las Farc para cometer delitos en zonas rurales de Meta y Cundinamarca.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo ingresaba de manera violenta a fincas, intimidaba a sus ocupantes con armas de fuego y los retenía mientras los obligaba a entregar dinero y bienes de valor. Entre los elementos hurtados figuran joyas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama, que posteriormente eran comercializados o desmantelados.

Las autoridades señalaron que los hechos investigados se habrían registrado en municipios como San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta, así como en Medina, en Cundinamarca.

12 sujetos fueron capturados.

Los elementos probatorios recopilados indican que algunos de los vehículos robados eran vendidos a estructuras armadas ilegales, mientras otros eran desguazados y comercializados en talleres clandestinos ubicados en distintos sectores de Villavicencio.

En los casos conocidos, ejerciendo diferentes roles ilícitos, habrían entrado a los inmuebles ubicados en zonas rurales, intimidado con armas de fuego y retenido a los ocupantes.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.

La captura de los presuntos integrantes de la organización se realizó en una operación conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó el procedimiento y avaló la imputación de cargos.

A los procesados se les atribuyen delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y extorsión. Ninguno aceptó los cargos, y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

