Fiscalía reveló detalles y judicializó a otro involucrado en desmembramiento de un biólogo italiano en Santa Marta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Ángel Lizcano Fernández, quien estaría involucrado en los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de abril, en Santa Marta (Magdalena), en los que un ciudadano italiano fue asesinado y partes del cuerpo abandonadas en disintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, el hombre fue citado, a través de una aplicación móvil, a un inmueble del barrio El Pando. Allí, varias personas que lo esperaban lo amordazaron, despojaron de sus pertenencias, golpearon con objetos contundentes y asfixiaron. Luego de causarle la muerte, decidieron desmembrarlo.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Lizcano Fernández habría participado en el hurto y la desaparición de los fragmentos de cuerpo para evitar que fueran encontrados por las autoridades.

En ese sentido, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en el barrio Granada de Cali (Valle del Cauca). Una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y hurto agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Este es el sexto judicializado por el crimen del ciudadano italiano en Santa Marta.

A inicios de este mes, otro implicado en este crimen fue capturado. La Fiscalía General de la Nación informó el 9 de agosto que, por decisión de un juez de garantías, fue enviado a prisión José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, señalado de haber participado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coati en Santa Marta, en abril pasado.

José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado. | Foto: Fiscalía

Según el ente acusador, el ciudadano italiano “fue agredido con un objeto contundente en la cabeza, asfixiado y desmembrado. Diazgranados Sotelo y otra persona, presuntamente, introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio, hurto calificado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría ocurrido entre el 5 y el 6 de abril en la madrugada. Los primeros restos aparecieron sobre la 1:30 p. m. en el sector Gaira Trocha Betel. Allí, la Policía encontró las extremidades superiores y la cabeza de la víctima. Este hallazgo permitió la identificación de la víctima, toda vez que en una de sus extremidades se encontró la manilla del hotel donde estaba hospedado el biólogo, de 42 años, desde el 3 de abril.

El lunes 7 de abril, en la calle 30 con carrera 13, bajo el puente de La Platina, encontraron hacia las 3 p. m. el tercio superior y un muslo de Coatti, mientras que otras partes de su cuerpo no fueron halladas.

El reporte de las autoridades señala que el ciudadano italiano salió el sábado 5 de abril, aproximadamente a las 10 a. m. hacia el sector de Tayrona. A partir de allí arrancó la investigación del caso.

Alessandro Coatti, turista italiano asesinado en Santa Marta. | Foto: Foto tomada de Redes Sociales

La víctima era un reconocido biólogo molecular, con estudios en neurociencias en Reino Unido y con experiencia en la Sociedad de Biología de Londres.

En sus redes sociales se presentaba como “profesional sénior, motivado y entusiasta, con más de siete años de experiencia influyendo en políticas públicas a través de la ciencia para el beneficio de las sociedades humanas, los ecosistemas vivos y el medioambiente natural”.