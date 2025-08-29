Suscribirse

Nación

Fiscalía reveló detalles y judicializó a otro involucrado en desmembramiento de un biólogo italiano en Santa Marta

El ente acusador indicó que se trata de la sexta persona procesada por estos hechos, ocurridos en abril de 2025.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 2:28 p. m.
José Ángel Lizcano Fernández, detenido en Cali por el crimen en Santa Marta del biólogo italiano Alessandro Coatti
José Ángel Lizcano Fernández, detenido en Cali por el crimen en Santa Marta del biólogo italiano Alessandro Coatti. | Foto: Fiscalía General de la Nación

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Ángel Lizcano Fernández, quien estaría involucrado en los hechos violentos ocurridos el pasado 5 de abril, en Santa Marta (Magdalena), en los que un ciudadano italiano fue asesinado y partes del cuerpo abandonadas en disintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, el hombre fue citado, a través de una aplicación móvil, a un inmueble del barrio El Pando. Allí, varias personas que lo esperaban lo amordazaron, despojaron de sus pertenencias, golpearon con objetos contundentes y asfixiaron. Luego de causarle la muerte, decidieron desmembrarlo.

Los elementos materiales probatorios recopilados evidenciaron que Lizcano Fernández habría participado en el hurto y la desaparición de los fragmentos de cuerpo para evitar que fueran encontrados por las autoridades.

Contexto: Turista italiano fue descuartizado en Santa Marta y sus restos arrojados en varios puntos de la ciudad
Contexto: Envían a la cárcel a presunto implicado en aterrador crimen de biólogo italiano en Santa Marta

En ese sentido, fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en el barrio Granada de Cali (Valle del Cauca). Una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó los delitos de encubrimiento por favorecimiento; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y hurto agravado. Los cargos no fueron aceptados.

Este es el sexto judicializado por el crimen del ciudadano italiano en Santa Marta.

A inicios de este mes, otro implicado en este crimen fue capturado. La Fiscalía General de la Nación informó el 9 de agosto que, por decisión de un juez de garantías, fue enviado a prisión José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, señalado de haber participado en el asesinato del biólogo italiano Alessandro Coati en Santa Marta, en abril pasado.

José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado.
José Alfredo Diazgranados Sotelo, de 18 años, fue judicializado. | Foto: Fiscalía

Según el ente acusador, el ciudadano italiano “fue agredido con un objeto contundente en la cabeza, asfixiado y desmembrado. Diazgranados Sotelo y otra persona, presuntamente, introdujeron partes del cuerpo en bolsas negras y, a bordo de una motocicleta, las fueron distribuyendo por diferentes sectores de la ciudad”.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Magdalena le imputó a Diazgranados Sotelo los delitos de homicidio, hurto calificado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría ocurrido entre el 5 y el 6 de abril en la madrugada. Los primeros restos aparecieron sobre la 1:30 p. m. en el sector Gaira Trocha Betel. Allí, la Policía encontró las extremidades superiores y la cabeza de la víctima. Este hallazgo permitió la identificación de la víctima, toda vez que en una de sus extremidades se encontró la manilla del hotel donde estaba hospedado el biólogo, de 42 años, desde el 3 de abril.

El lunes 7 de abril, en la calle 30 con carrera 13, bajo el puente de La Platina, encontraron hacia las 3 p. m. el tercio superior y un muslo de Coatti, mientras que otras partes de su cuerpo no fueron halladas.

El reporte de las autoridades señala que el ciudadano italiano salió el sábado 5 de abril, aproximadamente a las 10 a. m. hacia el sector de Tayrona. A partir de allí arrancó la investigación del caso.

.
Alessandro Coatti, turista italiano asesinado en Santa Marta. | Foto: Foto tomada de Redes Sociales

La víctima era un reconocido biólogo molecular, con estudios en neurociencias en Reino Unido y con experiencia en la Sociedad de Biología de Londres.

En sus redes sociales se presentaba como “profesional sénior, motivado y entusiasta, con más de siete años de experiencia influyendo en políticas públicas a través de la ciencia para el beneficio de las sociedades humanas, los ecosistemas vivos y el medioambiente natural”.

El científico estaba vinculado a la Royal Society of Biology (Sociedad de Biología de Londres), una asociación profesional en Reino Unido creada para promover los intereses de la biología en varios sectores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva política de Costco que entrará en vigencia a partir del 31 de agosto: estos serán los clientes beneficiados

2. “¡Dios mío!”: esta fue la sorpresiva reacción de Gustavo Petro a un trino que criticó una obra de su gobierno

3. Esposo de Aída Victoria Merlano responde a Yina Calderón por tildarlo de “infiel” y meterse con su pareja: “Hay que ser muy basura”

4. Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

5. Egan Bernal subió puestos en la Vuelta a España: clasificación general tras la etapa 7

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santa Martadesmembradonoticias de hoy

Noticias Destacadas

La cantante cuestionó el video que compartió el máximo mandatario.

Ante macabras amenazas de muerte contra Adriana Lucía, Petro pide acción de la Policía, “cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias”

Redacción Nación
Murió Miguel Uribe Turbay

ICBF aclara versiones sobre el menor fugado y relacionado con el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay

Redacción Nación
Cada vez crece el misterio de qué fue lo que le pasó a la niña.

Se conoce el video del momento exacto en que desapareció Valeria Afanador: hay varios detalles que llaman la atención

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.