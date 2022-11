Foto | El mensaje de la jueza Vivian Polanía tras aparecer ligera de ropa durante audiencia

Vivian Polanía, que se desempaña actualmente como jueza de la República en Cúcuta, se convirtió esta semana en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que apareció ligera de ropa en medio de una audiencia, la cual se estaba adelantando por Zoom.

Adicionalmente, la funcionaria judicial fue captada fumando acostada en una cama durante la mencionada diligencia. “Señora juez, tiene la cámara prendida”, manifestó una de las personas presentes en la reunión virtual, por lo cual la abogada apagó el dispositivo de manera inmediata.

Mediante las historias de Instagram, la jueza cucuteña reapareció este jueves en la noche y compartió una pequeña reflexión religiosa, dejando ver que la han afectado las fuertes críticas que ha recibido.

“Solo Dios sabe la cruz que llevas puesta, en manos de la Virgen”, fue el corto mensaje que subió Polanía para acompañar la publicación, que también se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Néstor Morales, periodista de Blu Radio, aseguró este viernes que habló directamente con la funcionaria y señaló que esta le dijo que se encuentra bastante mal por todo lo que sucedió.

“La jueza está destrozada, estuvo llorando todo el tiempo. Es una mujer joven, ya había sido objeto de un llamado de atención por sus publicaciones en redes sociales. Ella me dice que ha sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad. Lloraba y lloraba”, indicó inicialmente.

Luego, el comunicador añadió: “Lleva encerrada tres años en su casa, porque ha sido víctima de amenazas de muerte. Tiene escoltas, no sale de su domicilio, y por eso estaba despachando la audiencia desde su casa”.

Historia Vivian Polanía - Foto: Instagram: Vivian Polanía

Tras la viralización que tuvo el video en las redes sociales, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió abrir una investigación disciplinaria en contra de la abogada, puesto que habría cometido algunas faltas.

“La CNDJ remite reportes de prensa, relacionados con la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte Vívian Polanía, juez penal municipal con funciones de Control de Garantías de Cúcuta, con ocasión al contexto en el que desarrolló una audiencia virtual”, indicó la entidad.

Esta no es la primera vez que la abogada es noticia por su actuar dentro de una audiencia, puesto que en septiembre pasado interrumpió al penalista Marlon Díaz y le pidió que no le diera clases de derecho humanitario.

Cabe recordar que la Vivian Polanía habló hace unos años con Vicky en SEMANA, y manifestó que cada quien era sexy a su manera. Además, aseguró que siempre le han gustados los tatuajes y los piercings.

“Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el ‘look’ que más me gusta. Posteriormente yo conozco el CrossFit y practicándolo el cuerpo cogió otra forma. La gente que me quería me decía: ‘doctora, que sus fotos’. Que pena con ustedes. Lo intenté, de verdad, comprándome vestidos acorde a lo que la gente quería en palacio, pero no resistí”, explicó en aquel momento.

La funcionaria también aclaró en el diálogo con este medio que su única fuente de ingreso es su salario como jueza de la República, y enfatizó que no ha recibido dinero de nadie.