Francisco Ternera es el nuevo presidente de la Corte Suprema, tras salida del magistrado Octavio Tejeiro

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió, por unanimidad, elegir al magistrado Francisco Ternera como su nuevo presidente, después de que su compañero, Octavio Tejeiro, terminara su periodo como magistrado.

Desde la Corte informaron: “El magistrado Ternera Barrios termina el periodo del exmagistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, quien fue elegido como presidente de la corporación el 23 de enero y culminó su periodo el 14 de noviembre”.

Desde hace casi seis años, Ternera Barrios es magistrado de la Sala Civil, también es comisionado de la Cumbre Iberoamericana y tiene una experiencia de 28 años en el sector justicia.

El nuevo presidente de la Corte Suprema es abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho de la Alfonso X de Madrid, tiene un posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas y un máster en Derecho Privado de Paris II.

Desde el alto tribunal también confirmaron: “Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, árbitro de la CCB, litigante, asesor y director del Grupo de Investigación de Derecho Privado y de la Línea de Investigación de Derecho Civil de la Universidad del Rosario”.

La salida de Tejeiro

El magistrado Octavio Tejeiro fue elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia en febrero de este año, después de seguir el camino de su sucesor Gerson Chaverra, pero en noviembre cumplió su periodo como magistrado y su compañero Mauricio Lenis, actual vicepresidente de la Corporación, quedó a cargo de la presidencia.

Octavio Augusto Tejeiro Duque, expresidente de la Corte Suprema. | Foto: Colprensa

Esa situación provocó en la Sala Plena un debate sobre si Lenis, magistrado de la Sala Laboral, se mantenía hasta febrero de 2026, cuando se realiza la elección anual de presidente, sin embargo, Francisco Ternera salió elegido para ocupar ese cargo.