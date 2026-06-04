“Fueran tan efectivos con los vándalos”: intervención de la Policía a músico y su perrito en Bogotá causó fuertes críticas

Una intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá hecha en el Parque la Colina, en el norte de la capital, causó una ola de reacciones en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que varios uniformados hablan con un músico callejero que se encontraba acompañado de su perro.

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Este hecho, que quedó captado en video, despertó las críticas de algunos ciudadanos, quienes cuestionaron la forma de proceder de la Policía, ya demás, manifestaron su respaldo al artista, afirmando que él no estaba haciendo ningún mal.

“¿Y por qué estos policías si no operan igual con los ladrones que están por todos lados en TransMilenio, en las calles? Son cobardes con un joven que quiere trabajar humilde"; “¿Dónde están el joven, el perro y sus pertenencias? ¿Por qué arresto? ¿Por qué el uso desproporcionado de la fuerza?“; ”Fueran tan efectivos con los vándalos”; “Si hubiera estado robando, seguro ni lo miran, pero como se estaba ganando la vida honradamente, fueron a maltratarlo y lo peor, fue como asustaron al perrito”, fueron algunas de las críticas.

Debido a la gran controversia que causó esto, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció y explicó las razones que motivaron la forma de actuar de los uniformados.

Afirmaron que todo fue debido a múltiples reportes presentados por residentes de la zona.

Según la institución, durante varios meses se recibieron quejas relacionadas con altos niveles de ruido en el sector, situación que habría afectado la tranquilidad de quienes viven cerca del parque.

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De acuerdo con la versión oficial, las autoridades llegaron al lugar para verificar la situación y hablar con el músico buscando una solución que permitiera atender y resolver las molestias causadas.

La Policía dejó ver que la intervención se hizo de manera pacífica y que en ningún momento se presentó algún tipo de agresión contra el artista o contra el animal que lo acompañaba.

Este hecho, que llenó a muchos de indignación, se difundió con gran velocidad en varias plataformas debido a la popularidad que el músico ha ganado entre visitantes habituales del parque.

Como era de esperar, frente a esto hubo comentarios en contra de la forma de actuar de las autoridades, pero también se dieron otros que resaltaron la importancia de garantizar el derecho al descanso de los habitantes de la zona.

“Invasión del espacio público. Si se deja a uno, mañana serán docenas”; “La ley es la ley”; “Por eso la delincuencia siempre gana, porque pobrecitos, solo cantan y atracan”, fueron algunos comentarios a favor del actuar de la Policía.

La institución indicó que su actuación se hizo en cumplimiento de las funciones de convivencia ciudadana establecidas por la normativa vigente.

Además, desde esta misma reiteraron que la labor policial consiste en mediar cuando se presentan conflictos entre diferentes intereses de la comunidad, especialmente cuando existen solicitudes formales por parte de las personas.