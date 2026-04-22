“Fueron prácticas grotescas”: la Fiscalía imputa cargos por el escándalo de corrupción con regalías

Avanza la imputación de cargos en contra de los nueve integrantes de la asociación Aremca involucrados en un escándalo de corrupción que, en criterio de la Fiscalía, resultó ser el más grande en la historia del país que vincula recursos de regalías.

“Fue un contratadedo” aseguró la Fiscalía en la imputación de cargos a Aremca por corrupción con regalías

El fiscal del caso, durante las audiencias preliminares, advirtió que algunas prácticas desarrolladas por los involucrados, y ahora capturados, resultaron ser “grotescas”, al punto de omitir o alterar información que se cargaba en el sistema de contratación pública.

“Como característica más grotesca, realizaban invitaciones privadas a personas seleccionadas por el grupo de delincuencia organizada, a quienes les enviaban tres invitaciones privadas para que una de ellas fuese la feliz ganadora”, señaló el ente acusador.

La Fiscalía espera presentar ante un juez de control de garantías todos los elementos de prueba que cursan en contra de las nueve personas procesadas y que puede llevarlas a la cárcel, de ser aprobada una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

Durante su exposición, el fiscal a cargo del proceso señaló los detalles que enredan la asociación Aremca y los proyectos destinados por alcaldías y gobernaciones con lo que llamaron un “contratadedo”, iniciativas que se entregaban a dedo a determinados contratistas sin cumplir los requisitos legales.

“Era un contratadedo porque ustedes sabían que no era un régimen exceptuado, pero adicional, si ello sí lo fuere, tenían que cumplir con los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política: son igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad”, dijo el fiscal del caso.

Fueron al menos cien contratos, de acuerdo con la Fiscalía, los que resultaron comprometidos en este escándalo de corrupción con regalías y en la mayoría se incumplieron las obligaciones legales que exige la ley en materia de contratación pública; así se explicó durante la imputación de cargos.

Integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), capturados por hechos de corrupción con regalías. Foto: Suministrada (API)

“Todos estos cien contratos que vamos a referir son ilegales porque colocan su manual de contratación por encima de la Constitución y la ley; segundo, desconoce los principios jurídicos de la Ley 136 del 94, la que desarrolla la naturaleza jurídica de las asociaciones de municipios; tercero, no se publicó el proceso de selección implementado, se desconoce abiertamente esa normatividad”, señaló la Fiscalía.

Quien es considerado el cabecilla de esta organización criminal no pudo estar presente durante la imputación de cargos por temas de salud; un padecimiento de “tensión alta” obligó a separarlo del resto de implicados para poder continuar con la diligencia.