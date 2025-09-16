Suscribirse

Arauca

Fuertes combates entre Ejército y ELN en Arauca dejan un guerrillero muerto: esto se sabe

El cruce de disparos se registra en zona rural del municipio de Tame.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

16 de septiembre de 2025, 4:03 p. m.
El anuncio se hizo en la mañana de este viernes.
Integrantes del ELN y el Ejército Nacional de Colombia. | Foto: AFP

Intensos combates se registran durante las últimas horas de este martes, 16 de septiembre, en zona rural del municipio de Tame, Arauca, entre integrantes del ELN y el Ejército Nacional.

SEMANA conoció que un guerrillero ha sido dado de baja en medio de esta operación militar adelantada por tropas de la Octava División del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo…

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ataque armado en Buga deja muerta a menor de edad, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio

2. Río Sinú, motor de orgullo y sostenibilidad para Montería: “Es la gran alegría de los cordobeses”

3. Hollywood contra la IA: Disney, Universal y Warner Bros demandan a MiniMax por plagio de sus personajes icónicos

4. Epa Colombia se juega su última carta tratando de recuperar la libertad. Corte Constitucional tomará la decisión

5. Clubes del FPC se frotan las manos: decisión de Fifa para el Mundial 2026 les llenaría los bolsillos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AraucaELNEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.