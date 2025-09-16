Arauca
Fuertes combates entre Ejército y ELN en Arauca dejan un guerrillero muerto: esto se sabe
El cruce de disparos se registra en zona rural del municipio de Tame.
Intensos combates se registran durante las últimas horas de este martes, 16 de septiembre, en zona rural del municipio de Tame, Arauca, entre integrantes del ELN y el Ejército Nacional.
SEMANA conoció que un guerrillero ha sido dado de baja en medio de esta operación militar adelantada por tropas de la Octava División del Ejército Nacional.
Noticia en desarrollo…