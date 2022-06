“Fui a la Corte Suprema para atender denuncias falsas en mi contra”: Armando Benedetti

“Sin el peso de las suspicacias electorales, tomé la iniciativa de ir hoy a la Corte para atender las denuncias falsas en mi contra. Mi defensa jurídica impulsará las diligencias necesarias para que la Corte Suprema resuelva mi inocencia”.

De esta manera, el senador Armando Benedetti contó en su cuenta de Twitter la realidad que afronta por cuenta de un proceso judicial, que está en manos de la magistrada Cristina Lombana en el que, pese a que se han practicado una serie de pruebas, no se toma una decisión definitiva.

Benedetti y su defensa han advertido falta de garantías en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y se ha defendido de los señalamientos.

SEMANA conversó con el senador Armando Benedetti hace varias semanas sobre la investigación que adelanta Cristina Lombana. El congresista señaló que “es una persecución porque no están investigando un delito, sino viendo a ver si me encuentran un delito. Me cambia el delito porque no hay nada nuevo, porque no hay pruebas. Es la novena investigación que me abre la magistrada. Hace poco corrieron traslado de un informe que ella pide. Como no le gusta uno, pide otro informe”, dijo el congresista a SEMANA.

Precisamente, Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, lo citó a indagatoria. En este caso, las dudas o sospechas de la Corte surgen en la declaración de renta que realizó el parlamentario ante la Dian, en la que deja claro que su única actividad económica y sus recursos provienen solo de su labor como senador y, al cruzarlos con sus gastos, inversiones, compras y lujos en sus tarjetas de crédito, las cuentas no cuadrarían. El congresista insistió en que sí ha justificado su patrimonio y así lo corroboraron peritos de la Fiscalía.

Lo que no se entiende es la demora de parte del despacho investigador para decidir de fondo en este expediente. Benedetti también ha dejado claro que los peritos de la Fiscalía han dejado suficientemente claro que su patrimonio está justificado.

Las dudas del congresista también se han enfocado en la estructura del informe realizado por los peritos.