General Jorge Eduardo Mora, excomandante de la 8va División se despidió entre lágrimas de sus soldados: salió en la barrida del Gobierno Petro

Este martes 30 de agosto el general Jorge Eduardo Mora, quien hasta la fecha fue el comandante de la Octava División del Ejército Nacional, se despidió de sus soldados en medio de una ceremonia en la que sus compañeros y familiares le acompañaron.

Cabe recordar que este oficial abandona la dirección de dicha división como consecuencia de la barrida que ocurrió en el Ejército a raíz del nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la lectura de las palabras de despedida y agradecimiento a Mora se le quebró la voz y en medio de lágrimas continuó con su discurso.

“Dejo mis sentimientos de respeto y admiración a todos los grandes hombres y mujeres que compartieron y vivieron conmigo está maravillosa e incomparable experiencia qué es el ser soldado de la patria, de cumplir con nuestra tarea suprema de servir, servir a Dios, a la patria, a la familia, a la institución y a los compatriotas. Servir para servir”, inició el general en medio de su despedida.

Seguido de ello agradeció a su padre, quien para el oficial fue su mayor inspiración aunque solo haya compartido con él muy poco tiempo de vida.

“Cómo no recordar hoy a mi padre, que cuando tan solo tenía 11 años de vida partió al cielo y desde ahí me dio la fortaleza para no desfallecer”, dijo Mora quien agregó allí también su agradecimiento a su madre “que por motivos de salud no pudo estar presente acompañándome en este momento. Infinitas gracias por permitirme ser lo que soy, por mostrarme con ejemplo que todo se logra; con voluntad y perseverancia”.

Seguido de esto, el alto oficial del Ejército extendió sus palabras de agradecimiento para una de las personas que fue su mentor dentro y fuera de la institución castrense; su hermano Jorge Enrique Mora.

“Un capítulo especial de agradecimiento a mi hermano Jorge Enrique Mora, hombre recio, firme, honesto y un gran compatriota, quién me inspiró en mí y me enseñó a ser soldado”, expresó Mora entre voz quebrada.

Por su parte, también dedicó una parte de su discurso a su hogar y a esas personas que bajo el mismo techo lo han acompañado durante todo el proceso de su carrera militar.

“Agradezco a mi amada esposa, compañera y amiga que siempre tuvo la paciencia, la palabra y el consejo exacto en el momento preciso. Gracias por acompañarme en esta gran aventura. A mis hijos, Jorge Andrés quien continúa con este legado. Gabriel Eduardo e Isabella; mi gran inspiración y razón de ser. Gracias por comprender y aceptar tanto sacrificio de haber sido parte de esta familia llamada Ejército. Al todopoderoso, por haberme permitido ser feliz en mi Ejército”, apuntó el general.

“A todos mil y mil gracias. Patria, honor y lealtad”, concluyó el general Jorge Eduardo Mora, excomandante de la 8va División del Ejército Nacional.

Nueva barrida en el Ejército

Tan pronto se consolidó la nueva cúpula militar, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dieron la orden de hacer una barrida en el Ejército. En total, han salido 24 generales de la institución, de los cuales 13 acaban de ser retirados. Se trata de un hecho sin precedentes en el Ejército.

El último retiro fue masivo. SEMANA conoció el listado de oficiales que pasaron al retiro:

Mayor general Luis Emilio Cardozo (jefe de Estado Mayor de Operaciones).

Mayor general Mauricio Moreno Rodríguez (jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza).

Mayor general Alberto Rodríguez Sánchez (comandante Comando Conjunto n.° 3 del Suroriente).

Mayor general Raúl Hernando Flórez (jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas).

Brigadier general Jairo Alejandro Fuentes (quien había sido designado segundo comandante del Ejército y cuyo nombramiento se cayó).

General Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares

Mayor general Gerardo Melo Barrera, comandante de la Primera División del Ejército.

Mayor general Antonio María Beltrán Díaz, comandante de la Cuarta División.

Mayor general Óscar Reinaldo Rey Linares, comandante de la Quinta División.

General Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División.

Mayor general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la Octava División.

Brigadier general Diego Luis Villegas Muñoz, comandante del Comando de Transformación.

General Wilson Neyhid Chawez Mahecha, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Brigadier general Milton Vargas Mariño, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 1.

Mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, quien se desempañaba como comandante encargado del Ejército antes de la designación de la nueva cúpula

Mayor general Juan Pablo Forero Tascón, inspector de las Fuerzas Militares

Mayor general Jorge Isaac Hoyos Rojas, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales

Mayor general Hugo Alejandro López Barreto, director general de Sanidad Militar

Mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del Comando Conjunto No. 3

Brigadier general Mario Alfredo González Lamprea, comandante del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar

Varios de estos generales salieron en primera instancia tras la llegada de la nueva cúpula militar.

Brigadier general Erick Rodríguez Aparicio, asesor principal de actividades de la coalición para países aliados en el Comando Sur de los Estados Unidos.

Adicionalmente, con tres altos oficiales que estaban el exterior, que fueron retirados, y el general Eduardo Zapateiro, quien pidió el retiro, en total son 24 generales.

Por su parte, en la Policía Nacional fueron retirados 22 generales por la nueva cúpula y estarían a punto de salir tres generales más. Un grupo de coroneles también pasaría al retiro.