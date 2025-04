SEMANA: La investigación por la muerte de su hijo, Juan Felipe Rincón, parece no avanzar después de casi cinco meses desde que sucedieron los hecho en el sur de Bogotá. ¿Qué ha pasado con el caso?

GENERAL (R) WILLIAM RINCÓN: Hay varios reparos y también varias cosas que llaman la atención de una negligencia por parte de la Fiscalía y esa negligencia también, de alguna manera, ayuda y favorece a este grupo que asesinó a mi hijo. Vamos ya para cinco meses desde que se inició este caso y pues sabemos todos que a mi hijo, es claro y hoy puedo decirlo con plena seguridad, que lo engañan a través de una perfilación. A él primero lo caracterizan a través de unas redes sociales que él maneja y donde él se muestra con una autenticidad y se muestra de una manera muy transparente sobre quién es él y dónde frecuenta, con muchas cosas que no son ni de él. Unos vehículos, unos lugares que pueden ser muy bonitos y atractivos y que seguramente llamen la atención por estas personas que les gusta extorsionar a través de redes sociales.

Captura de video del lugar donde se produjo el hecho en el que murió Juan Felipe Rincón, hijo del general (r) William Rincón. | Foto: Captura de video @NoticiasCaracol

SEMANA: En los últimos días precisamente esta teoría ha tomado bastante fuerza y es lo que usted ha querido lograr en la Fiscalía para que ponga la lupa sobre esto. ¿De qué trata esto de la extorsión?

G. W. R.: Cae mi hijo perfilado y crean un usuario, un perfil a nombre de Katherine Sotelo, bajo el número 142318, es el número radicado de ese usuario, que pertenece a una señora de 33 años que se llama Katherine Sotelo o alias Alison. Cuando crean este usuario, el 13 de noviembre le hacen un en vivo a mi hijo. Él se encuentra en esas charlas virtuales que hacen con los compañeros de la universidad y otros compañeros y ahí se ancla esta señora con un ‘hola’ y se lo contestan y él mismo le pregunta, ‘¿Vos de dónde eres?’ y ella le dice que es de Colombia y dice, ‘qué bien, Colombia. Mire, yo también soy de Colombia’ y siguen ahí con el en vivo y pare de contar.

El 15 de noviembre le hacen otro enlace y él no contesta hasta el día 20 de noviembre, donde prácticamente le hacen unas preguntas y él empieza a contestarlas. El hecho es que empiezan a hablar virtualmente a través de estas redes sociales y ahí es donde prácticamente mi hijo empieza a tomar una confianza con las conversaciones. No son vulgares, la verdad, no son conversaciones que vayan más allá, pero sí son conversaciones con un guion, una narrativa totalmente planeada para buscar que la persona que esté al lado de acá, es decir, en este caso mi hijo, crea que siempre está hablando con una persona adulta. Pero en la misma conversación que le hacen creer eso, también le lanzan palabras de ‘Sí, yo soy de 22 años, no, yo soy de 18, luego soy de 16. No, mentira, jajaja, yo tengo 11′, como una forma de juego, pero en realidad es una planificación que les sirve para más adelante llevar a cabo el resultado.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que llevaban haciéndole este perfilamiento a Juan Felipe?

G. W. R.: Yo calculo unos dos meses antes de la creación del usuario, porque en una de las conversaciones que se ve allí, una de las personas, una de las jóvenes, le pide varias fotos a mi hijo, que le envíe la foto 7, la 8, la 14 y la 17. Cuando entro al Instagram de mi hijo, encuentro muchas fotos, demasiadas fotos; miro las fotos que le están pidiendo y son en las que él está haciendo pesas, que está haciendo deporte y que está sin camiseta y él tiene unos tatuajes y son las que más llaman la atención en su parte física, pero no tienen nada de contenido sexual ni nada que vaya a un extremo de preocupación. Entonces, son esas fotos las que le están pidiendo, a pesar de que hay otra cantidad de fotos.

Sin embargo, estas personas ya tienen también otros contenidos y otras características como la ubicación de un carro, que es de un familiar de mi hijo, de una tía, un Mercedes Benz, y tienen la ubicación también de una camioneta, que no es de mi hijo, es de la Policía, que era la blindada. Y aparecen también otros vehículos ahí que los tienen estas personas ya caracterizados dentro del plan macabro que están utilizando ellos.

El general (r) William Rincón habló sobre el proceso por la muerte de su hijo Juan Felipe Rincón. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta 'Más Allá del Silencio' y redes sociales.

SEMANA: ¿Usted cree que este perfilamiento que le hicieron a Juan Felipe, que está denunciando, tiene que ver con el cargo que tenía en la Policía Nacional?

G. W. R.: Yo quisiera a veces detenerme un poco ahí y saber si eso es así, porque ya empieza a generar una preocupación. Yo no he tenido un trato preferencial, es un trato normal, como cualquier ciudadano para ser atendido por las diferentes autoridades, y en este caso de la Fiscalía; me han negado la justicia correcta, han guardado pruebas, las han engavetado. A mi hijo no le hicieron un debido proceso, el día que lo asesinan los que salen a hablar son las mismas personas que han perfilado a mi hijo, que lo han llevado hasta allá y quieren ocultar el homicidio a través de unas mentiras, una falsedad mencionando que era pedófilo, que él estaba hablando con una jovencita, hay una acción mediática y el fiscal no hizo ninguna averiguación en los diferentes elementos materiales probatorios que se pueden encontrar en la zona.

Tampoco hizo averiguaciones sobre las técnicas forenses, de lo que tiene que ver con la línea de tiempo de conversación de estos usuarios, que yo les estoy comentando, no hizo ningún tipo de entrevistas a los vecinos, es decir, omitió todo un programa metodológico, que es obligación por parte de la Fiscalía para llevarlo a cabo. Y sí salió a las pocas horas después dando un dictamen favorable para este grupo delincuencial. Eso me preocupa. Al principio consideré que era tal vez una equivocación por la rapidez y tal vez también lo consideré por la gestión mediática que se estaba viviendo, pero en ese momento el fiscal no supo mantenerse establemente, emocionalmente y profesionalmente y conllevó quizás a que tomara esta decisión errónea.

Sin embargo, el proceso sigue y uno empieza a portar pruebas y es donde empiezo ya a preocuparme, porque se vienen aportando pruebas y las van engavetando, las van guardando y empiezan a cambiar los fiscales. El primero ya no está, entra un segundo, recoge las pruebas y empieza un programa metodológico, empieza a caracterizar y a organizar todos los elementos materiales y como a tomar una dirección correcta, pero cuando él hace esto, curiosamente lo cambian. Y eso llama la atención. Ponen a una tercera, allí llega una prueba importante, pero muy importante, que es la que sacamos hace tres días y es unos videos de la joven que se encargó de sacar a mi hijo de la casa y llevarlo hasta este lugar. Y, además de eso, dentro de esa prueba, un testimonio muy alentador para nosotros como víctimas y con unos elementos importantísimos para esclarecer el caso y tomar decisiones, pero por parte de la Fiscalía no le dieron el interés.

SEMANA: ¿Cuáles son esos cuestionamientos que surgen frente al proceso?

G. W. R.: Empieza uno a pensar ¿tiene que ver con mi cargo?, ¿tiene que ver porque soy policía?, ¿tiene que ver porque hay alguien detrás de algún interés personal o algún interés funcional?. Esos cuestionamientos generan unas suspicacias. Sin embargo, sigo entendiendo que pueden ser equivocaciones y momentos difíciles para el fiscal y quizá para las que están allá. Yo creo mucho en la Fiscalía, porque conozco fiscales que son muy profesionales, entonces no pierdo la objetividad y continúo.

Pero me ponen otro fiscal, el cuarto fiscal y digo, pero otro fiscal, sí, otro fiscal. Y entre el fiscal anterior y el fiscal que llega me nace la preocupación más grande: entre el uno y el otro estamos avisando que está el video, que necesitamos que tome la entrevista, que necesitamos la protección de la joven y el video engavetado, guardado, pasó un mes, nos piden que les demos un tiempo para que estudien el proceso, se les da el tiempo y después de poner varios memoriales para que hicieran la entrevista, colocaron una fecha del 27 de enero y el 26 la joven desaparece, el fiscal sabe que desaparece y nunca nos voz de aviso.

Vamos el 27 para mirar la audiencia y la joven ya está desaparecida y el de una manera arrogante, lo digo y lo sostengo, displicente, negligente llega y me dice ‘perdedor, se fue, ya qué se puede hacer’, entonces me siento ofendido y maltratado ante la justicia. Cómo me va a contestar un fiscal de esa manera, cuando tiene un elemento importantísimo para esclarecer el caso de mi hijo, para salvar por lo menos la dignidad, porque ya no estoy salvando la vida, ya mi hijo está muerto.

El general (r) William Rincón habló sobre el video de la joven por la muerte de su hijo Juan Felipe Rincón. | Foto: Redes sociales y pantallazo de video tomado de la cuenta en YouTube 'Más Allá del Silencio', respectivamente.

SEMANA ¿Qué cree que pasó con ella? ¿Por qué cree que desapareció?

G.W.R.: Esa es la otra duda. Si les estoy avisando un mes antes, le aviso a la coordinadora de Paloquemao, le aviso al fiscal del caso de mi hijo, que es el responsable directamente, y ninguno hizo nada, y el video y el audio guardado. Me dilatan, me dilatan, me dilatan hasta cuando ellos consideran que deben hacerla y cuando dicen que la van a hacer es cuando la joven ya se ha desaparecido de una forma extraña, porque salió disque para una cita médica.

Con cuatro videos, porque nosotros pasamos tres de los cuatro y los videos son totalmente claros. Los videos dicen muchas cosas. La joven dice que se trata de una banda, que ella ha sido instrumentalizada, que mi hijo fue engañado por ella y por la banda, que lo iban a extorsionar, que no pensaba que lo iban a matar y empieza a contar todo eso. Eso es algo que no se puede omitir en un proceso.

Menos porque estamos hablando de un homicidio, donde lo está diciendo la persona encargada de sacar a mi hijo de la casa, ella se quedó ese día con mi hijo y lo llevó hasta el lugar donde perdió la vida.

SEMANA: También se habla del tema del escolta, que habría sido la persona que disparó y acabó con la vida de Juan Felipe. ¿Usted pudo hablar con él?

G.W.R.: Yo no he querido hablar con él ni deseo hablar con él, porque seguramente va a ser una oportunidad para que la Fiscalía piense que yo estoy metiéndome a dirigir el proceso y jamás. Él ya tiene un proceso por Justicia Penal Militar, allí tendrá que tener unos resultados y los que sean los voy a acoger como cuan bien el resultado que dé la Fiscalía lo voy acoger, pero que lo dé bajo las formas pertinentes, claras y la seriedad que deben tener todo proceso penal.

El único día que hablé con él fue el día que asesinaron a mi hijo para preguntarle qué hacía mi hijo allá, por qué llegó hasta allá y qué pasó. Y lo que me dijo era que estaba herido, que lo habían intentado atracar, que le habían quitado el celular y que lo trató de defender y que quedó herido por unas personas que le están hurtando. Fueron las palabras que me dijo a través del celular. Y ahí ya llegué yo al lugar de los hechos y encontré el cuerpo de mi hijo.

SEMANA: ¿Qué viene entonces en el proceso? ¿Qué van a hacer para que se tenga en cuenta este material probatorio?

G.W.R.: Vienen muchas preocupaciones. Me preocupa la actitud del fiscal, en estos días fuimos a entregarle unos elementos probatorios, algunas actividades propias de investigación y el fiscal no las quiso recibir y eso no es normal. Me preocupa mucho que el fiscal se sienta molesto, porque yo estoy hablando por los medios. El día que por primera vez salí, después de mi retiro, el fiscal mandó un comunicado que iba a precluir el caso, eso no es correcto. Ningún caso se precluye tan rápido. Tampoco estoy esperando que quede como muchos casos que han pasado en Colombia, que demoran 15 y 20 años, pero que pasen cuatro fiscales y el último que llegue en 15 días decida, omitiendo una cantidad de pruebas, eso no es normal. Y con todo lo que yo he hablado, en estos momentos, seguramente este fiscal y otras personas estarán molestas, pero yo no estoy peleando con la Fiscalía, porque vuelvo a repetir, en la Fiscalía hay gente correcta. Estoy peleando es con la persona que está siendo incorrecta y estoy denunciando públicamente este tipo de actuación, eso manda un mal mensaje, no solamente por el proceso de mi hijo, es un mal mensaje para los colombianos, es un mal mensaje para la justicia, es un mal mensaje para los que han sido víctimas.

SEMANA: ¿Qué le queda por hacer en el caso?