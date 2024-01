Gobernadora del Chocó se destapa en SEMANA: tira duras pullas a aerolíneas que subieron precios de tiquetes tras deslizamientos

Gobernadora: 33 muertos reportados de manera oficial por extracción y registro hecho por la Fiscalía. De esos, 23 han sido identificados por las familias y otros diez aún no han sido identificados. Adicionalmente, tenemos un recuento de diez personas que han sido reportadas como desaparecidas por sus familiares y que no hemos logrado dar con sus cuerpos.

Gobernadora: Hay que evaluar. Está dentro de los acuerdos de paro cívico y las solicitudes que el pueblo chocoano le ha hecho al Estado en general. Los gobiernos pasan, pero la noción de Estado no. La razón por la que no se ha hecho no puede ser una razón financiera, espero que no sea una razón de no darle prioridad a conectarnos con el centro del país.