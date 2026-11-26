El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella logró en tan solo tres meses destrabar la construcción de la cárcel de Riohacha, La Guajira, cuyo proyecto inició en junio de 2021.
Se trata del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), con el cual el Gobierno nacional busca ampliar la capacidad penitenciaria en 1.722 cupos y reducir el hacinamiento carcelario que afecta a La Guajira.
“Cuando asumí la presidencia la cárcel estaba absolutamente parada en su construcción y nos propusimos, de manera muy articulada, todos los organismos pertinentes del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales a trabajar para poner en marcha una obra que llevaba invertida muchos recursos y que es absolutamente necesaria para la Guajira. Hoy esa es la Patria Milagro que hay que hacer para destrabar procesos que le traen beneficios a la sociedad”, dijo el presidente de La Espriella desde Riohacha, este miércoles 25 de noviembre.
Sobre la reactivación de este proyecto que también ha sido liderado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, en coordinación con la USPEC y el INPEC, se estableció que contempla los siguientes aspectos:
- Ampliación de cupos: capacidad proyectada para 1.722 personas privadas de la libertad, distribuidas en pabellones para hombres, 152 cupos para mujeres y 218 cupos para población étnica.
- Enfoque diferencial y resocialización: espacios diseñados con enfoque sociocultural para la población wayúu, incluido un salón de armonización, además de áreas de salud, educación, formación para el trabajo, atención infantil en el área femenina y espacios administrativos y de custodia.
- Control institucional: infraestructura orientada a fortalecer la seguridad, el cumplimiento de las decisiones judiciales y el control efectivo del Estado sobre el sistema penitenciario en la región.