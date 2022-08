Gobierno reiteró que “no invitaron dictadores” a la posesión de Petro, ¿a quiénes se refería?

Falta menos de un día para que Gustavo Petro se posesione como el próximo presidente de los colombianos y toda la atención del país está centrada en el evento en el que se realizará este domingo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar, donde Iván Duque cederá el mandato y Colombia tendrá por primera vez un gobierno liderado por la izquierda política.

Con todo el montaje listo y la logística y programas de seguridad andando, una de las preguntas que sigue sonando en la agenda mediática es si los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua) asistirán a este evento al que normalmente se suele invitar a los mandatarios de la región.

Cabe resaltar que el gobierno actual califica a estos dos personajes como dictadores y, por ejemplo, para el caso de Venezuela, no reconoce a Maduro, sino a Juan Guaidó como el presidente de esta nación. No obstante, desde su elección, Petro ha dicho que quiere recuperar las relaciones diplomáticas con el país vecino y ha buscado acercarse a este gobierno, que viene desde la época de Hugo Chávez.

Ahora bien, un reciente pronunciamiento dejó claro que estos dos personajes no fueron invitados y, por lo tanto, no estarán en el acto de posesión de Gustavo Petro, según lo dicho por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien se pronunció este sábado 6 de agosto y dijo que no hay cabida para “dictadores” en el país.

“Hemos dicho con toda la claridad, desde el día de la elección, que el gobierno del presidente Iván Duque no invitaría a ningún dictador a Colombia, porque va en contravía totalmente de nuestra convicción democrática, si algo tiene que recibir hoy el presidente Gustavo Petro es esa certeza de que Colombia representa democracia, confianza en la democracia, de tal manera que ni los invitamos, ni van a venir”, dijo la funcionaria.

Según la vicepresidenta, este asunto ya fue tratado con los delegados del gobierno entrante, a quienes se les dejó claro que por encima de todo debe primar la soberanía del país y aceptaron las reglas de juego que se tienen para la posesión.

“Yo lo hablé con el canciller Álvaro Leyva desde el primer día y ese ha sido un acuerdo que no ha tenido ningún tipo de contratiempos, ni de dificultad, el presidente Gustavo Petro de ninguna manera iba a generar un tipo de contradicción, ni ningún tipo de roce, totalmente innecesario. Ya después, cuando su gobierno esté en ejecución, mirarán cuáles son las relaciones que quieren recuperar”, agregó.

Marta Lucía Ramírez reiteró que para su gobierno, los mandatos de Nicolás Maudro y Daniel Ortega fueron puestos a la fuerza en Venezuela y Nicaragua respectivamente, por lo que se consideran dictaduras.

Ya se había advertido que Maduro no estaría en la posesión

En entrevista con SEMANA, el presidente Iván Duque ya había dejado claro que el líder del actual gobierno en Venezuela no estaría en este evento y recordó los procesos judiciales que en este momento hay en su contra, que incluso han llegado a instancias internacionales y, en algunos casos, tocan el tema del narcotráfico.

“Claramente Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. Está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, tienen órdenes de captura por narcotráfico en Estados Unidos, él, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, y otro grupo de su círculo más cercano”, dijo Duque en su momento.

Duque Márquez agregó que hay más de 50 países que no lo reconocen como un gobernante legítimo y que, para el caso de las relaciones con Colombia, “la primera cosa que hay que exigirle es que entregue a los terroristas colombianos que están protegidos en ese territorio, a los cuales él les ha dado santuario, dinero y los ha incluido en todas las líneas de negocio del ‘cartel de los soles’”.

“Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano. Si el próximo presidente lo quiere tener aquí en Colombia, lo podrá hacer una vez haya jurado como presidente. Si él quiere hacerle ese reconocimiento y si le quiere hacer esa invitación mientras yo sea el presidente de Colombia, Nicolás Maduro no es reconocido como jefe de Estado de Venezuela”, concluyo el Presidente de la República.