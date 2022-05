“Gracias, hijos e hijas, por esta carta tan hermosa”: Gustavo Petro

Bastante conmovido se mostró el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por el mensaje que le enviaron sus hijos e hijas, en medio de la contienda política que enfrenta para cumplir su sueño de llegar a la Casa de Nariño, el cual fue publicado en SEMANA, tras conocer los resultados de la primera vuelta.

En esta jornada postelectoral, Petro aprovechó para enviar un mensaje desde sus redes sociales, en la que agradece por las palabras de apoyo de sus hijos, quienes lo calificaron como su héroe, que incluso pone en riesgo su vida para apostarle a un país diferente, con las mismas oportunidades para todos.

“Gracias, hijos e hijas, por esta carta tan hermosa”, dijo el líder político desde su cuenta de Twitter.

Gracias hijos e hijas por esta carta tan hermosa. https://t.co/aQ7rbLwvVt — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2022

En la misiva, Antonella, Nicolás A., Sofía, Andrea, Nicolás P. y Andrés (hijos e hijas de Petro), le agradecieron por ser su amigo y confidente y le recordaron que todas esas luchas que ha enfrentado lo han llevado a convertirse en su “ídolo”.

“En estos álgidos momentos políticos en Colombia, en los que en las manos de las y los colombianos está el poder de decidir el futuro del país, al elegir al próximo presidente; hay varios candidatos, cada uno con su visión, que presentan sus propuestas, pero hay solo uno que representa un cambio verdadero. Sí, Gustavo Petro, tú, papá”, dice parte de la carta.

A lo largo de toda la jornada de votaciones, ayer domingo 29 de mayo Petro se vio acompañado gran parte del tiempo por sus hijos y su esposa, Verónica Alcocer, quienes se han convertido en su principal respaldo en la recta final de las elecciones.

“Hoy te damos las gracias por enseñarnos a valorar el tiempo, a vivir el momento, no solo decir te amo, sino también a demostrarlo. Porque las acciones valen más que mil palabras. No te amamos por el político que eres, pero sí por el padre que has aprendido a ser. Gracias, papá”, agregaron los hijos de Petro en la carta.

Mucho trabajo por hacer

Luego de las votaciones de primera vuelta, en las que resultó ganador con más del 40 % de los votos, Gustavo Petro enfrenta ahora un nuevo reto en su carrera presidencial: debe vencer a Rodolfo Hernández, quien sorpresivamente se convirtió en su contendor, tras meterse segundo en los resultados.

“Hoy es un nuevo día para Colombia. El optimismo visto en las urnas de votación y los contundentes resultados han marcado el inicio de la revolución del cambio por la vida. Han marcado también una nueva era para que nuestra Nación pueda comenzar a sanar y, entre todos y todas, podamos escribir una nueva página de la historia de Colombia”, dijo Petro en una carta abierta a la opinión pública.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dos candidatos que prometen un cambio para el país, se disputarán la Presidencia de la República el próximo 19 de junio. Así quedó establecido en las elecciones de este domingo 29 de mayo, en las que ninguno de los aspirantes obtuvo más del 50 % de la votación.

Petro logró 8.527.273 votos (40,32 %) y Hernández alcanzó 5.953.193 (28,15 %). En tercer lugar quedó Federico Gutiérrez, con 5.058.000 (23,91 %);, seguido de Sergio Fajardo, quien obtuvo 888.577 votos (4,20 %).

Pese a que el líder de izquierda ratificó su favoritismo en las encuestas, gracias a los sufragios alcanzados, el fenómeno político que dejó la jornada, sin duda, fue el triunfo de Hernández. El exalcalde de Bucaramanga lanzó su candidatura de manera independiente y, con un discurso sencillo y efectivo contra la corrupción y la política tradicional, quedó de finalista en la carrera por la Casa de Nariño.