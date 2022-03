Video | Grave caso de maltrato infantil en Soacha: la psicóloga de un jardín amenazó y golpeó a un niño de 3 años

Foto: Archivo particular

Este miércoles se viralizó un video que muestra un serio caso de violencia contra la niñez en el barrio Porto Alegre de Soacha, municipio de Cundinamarca. En un jardín que opera al interior de una casa de familia, un niño de tan solo tres años fue retenido a la fuerza por una psicóloga que trabaja en el lugar.

En el video se ve al niño quejarse y llorar. Mientras tanto, la mujer fuerza los brazos del menor hacia atrás y lo retiene con sus piernas. El niño, como es de esperarse, intenta zafarse en medio de lágrimas y gritos.

“Deje estudiar, mijito. Silencio, silencio”, le dice un hombre en el fondo. Mientras tanto, la psicóloga sigue reteniendo con fuerza al menor.

Al ver que no deja de llorar, la mujer le golpea la boca al niño con una servilleta. “Grosero no, no sea grosero”, le dice, mientras el menor emite sonidos de dolor.

“Ayuda”, se alcanza a escuchar del niño y lo que hace la mujer es apretarle más los brazos. “Si te vomitas, te tomas tu vómito”, dice la funcionaria del jardín, golpeándolo con la servilleta en la boca y tapándosela para que no se escuche su llanto.

Por favor ayudenme a hacer esto VIRAL, esto es un ABUSO, MALTRATO INFANTIL, el jardín queda en Puerto Alegre - Soacha. Por favor NO permitamos que NADIE absolutamente NADIE maltrate nuestros niños, los niños NO SE TOCAN. Vieja catre hpta pic.twitter.com/jJp7u3k4Xj — 𝐋𝐇𝐈𝐍𝐌𝐎 𝐑𝐞𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 (@LHINMO_ReloAded) March 2, 2022

El niño sigue pidiendo ayuda, por lo que se mueve y, buscando controlarlo, la mujer lo hace golpear con la pared que tienen en frente. Ahí lo toma por el cuello para volverlo a inmovilizar con sus piernas. El menor expresa la necesidad de ir al baño para librarse del castigo, pero la psicóloga no se lo permite y sigue forzándolo.

“Si usted se calla, yo lo escucho. Si usted grita, no lo escucho”, dijo la mujer, moviéndole el cuerpo al menor con agresividad. Al final del video de la denuncia, solo se escucha llanto y se desconoce cuánto tiempo duró la agresión de la mujer contra el menor.

La Policía de Infancia y Adolescencia de Soacha atendió los hechos y avisó a la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza de Zoraida Quintero Parra. La funcionaria de la Alcaldía del municipio confirmó que se trata de un menor de tres años.

“Una vez la Secretaría de Desarrollo tiene conocimiento de la situación, remite el caso y activa la ruta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad competente. El jardín no pertenece al ICBF ni a la administración municipal. Es una situación que sucedió en una casa de familia”, aseguró la funcionaria.

A pesar del ataque, Quintero asegura que el niño se encuentra bien y que fue atendido por el área médica y de psicología de la Alcaldía. “La señora que realizó este presunto hecho es una profesional en psicología. Por tanto, la autoridad competente ya tomó las medidas pertinentes para las sanciones que en este caso tienen lugar”, agregó la secretaria.

Para el resto de los niños también se accionó el mecanismo de restablecimiento de derechos. Según datos de la administración local, es una casa de familia que funciona como jardín. En el momento, la mujer estaba a cargo de más de seis niños.

La funcionaria también invitó a denunciar hechos similares a la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Frente a esto, la activista por los derechos de los niños Nelly Patricia Mosquera, candidata al Senado por el Centro Democrático, se pronunció en contra de los actos cometidos por la psicóloga.

“Al niño lo amenazan con tomarse su propio vómito y lo amordazan con un papel en su boca, lo cual le puede generar ahogamiento. Este es un acto inaceptable y que merece todo nuestro rechazo. Es urgente que las autoridades intervengan este lugar”, aseveró.