Nación

Grupo Libertad y Democracia respalda acción militar de EE. UU. : pide someter a la justicia a Nicolás Maduro

El foro político sostuvo que la intervención es un recurso excepcional tras el colapso institucional en Venezuela y llamó a una transición democrática con respaldo internacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 3:28 p. m.
Grupo libertad y democracia
Grupo libertad y democracia Foto: Semana

El Grupo Libertad y Democracia emitió un comunicado oficial este 3 de enero en el que oficializa su respaldo explícito a la acción militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela, al considerar que se trata de una intervención orientada a poner fin al régimen de Nicolás Maduro y a restablecer la democracia, los derechos humanos y el orden constitucional en ese país.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

En el documento, el grupo afirmó que la situación venezolana alcanzó niveles de violaciones “extremos, sistemáticos y prolongados”, lo que, según el comunicado, habría agotado durante años todas las alternativas diplomáticas, políticas e institucionales.

Bajo ese argumento, sostuvo que la comunidad internacional quedó ante una “obligación moral” de actuar de manera proporcional, recurriendo al uso de la fuerza como un recurso “último y extraordinario” para defender el orden democrático y los derechos humanos.

Nicolás Maduro preso: la gran victoria de la democracia. Salud Hernández-Mora celebra la caída del dictador

El expresidente Iván Duque, como vocero del foro, señaló que “el Grupo Libertad y Democracia respalda la acción de EE. UU. para poner fin a la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Tras años de violaciones sistemáticas de DD. HH. y agotadas todas las vías diplomáticas, actuar era un deber moral. Es la hora del retorno a la democracia y de la reconstrucción de Venezuela".

Nación

Así estará el clima en Colombia el primer fin de semana de 2026: pronóstico del clima para el 3 y el 4 de enero

Nación

Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

Cúcuta

Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

Nación

Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

Nación

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Nación

Estas son las fotos y los videos de las explosiones sobre Caracas. Venezuela asegura que es una agresión militar de Estados Unidos

Cúcuta

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Mundo

Fiscalía de Nueva York acusó formalmente a Maduro y a su círculo cercano de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína: esto dice el documento judicial

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Nicolás Maduro, Donald Trump
Nicolás Maduro ya estaría en Estados Unidos. Foto: AFP, AP

El pronunciamiento también señala que el sometimiento de Maduro a la justicia constituye un deber moral impostergable, al atribuirle responsabilidad en el colapso institucional del Estado venezolano y en su presunta connivencia con estructuras criminales que, aseguran, han afectado gravemente la estabilidad regional.

Donald Trump confirmó la ciudad a donde será trasladado Maduro y dio detalles sobre quién gobernará Venezuela

Asimismo, el Grupo Libertad y Democracia llamó a la comunidad internacional a actuar con unidad y determinación para respaldar un plan integral de reconstrucción institucional, económica y social que permita garantizar justicia, libertad y dignidad al pueblo venezolano y facilite una transición democrática sostenible.

Ataques en Venezuela
Imágenes de los ataques en Venezuela. Foto: Captura de pantalla de X

El comunicado está suscrito por Mariano Rajoy; expresidente de España, Iván Duque; expresidente de Colombia; Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Jorge Tuto Quiroga; expresidente de Bolivia, Luis Fortuño; exgobernador de Puerto Rico; Mireya Moscoso, expresidente de la República de Panamá; Jeanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia y Mario Abdo Benítez; expresidente de Paraguay, quienes reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

Más de Nación

Pronóstico del Clima según el IDEAM para el 3 y el 4 de enero de 2026.

Así estará el clima en Colombia el primer fin de semana de 2026: pronóstico del clima para el 3 y el 4 de enero

Grupo libertad y democracia

Grupo Libertad y Democracia respalda acción militar de EE. UU. : pide someter a la justicia a Nicolás Maduro

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Así está la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela tras caída de Nicolás Maduro: “Que la gente salga rápido del país”

Las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el Chocó.

Plan Frontera, así será el despliegue de la Fuerza Pública en Cúcuta: esto dijo MinDefensa

En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Bombardeos sobre Caracas.

Estas son las fotos y los videos de las explosiones sobre Caracas. Venezuela asegura que es una agresión militar de Estados Unidos

Unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3.

Petro confirma presencia militar en Filo el Gringo ante enfrentamientos entre las disidencias y el ELN en el Catatumbo

Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

El reporte detalla que la operación combina labores de inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acciones judiciales.

Golpe a disidencias en el Amazonas: operación contra el entorno de Iván Mordisco deja 10 neutralizados y rescata a tres menores

Noticias Destacadas