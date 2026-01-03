El Grupo Libertad y Democracia emitió un comunicado oficial este 3 de enero en el que oficializa su respaldo explícito a la acción militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela, al considerar que se trata de una intervención orientada a poner fin al régimen de Nicolás Maduro y a restablecer la democracia, los derechos humanos y el orden constitucional en ese país.

En el documento, el grupo afirmó que la situación venezolana alcanzó niveles de violaciones “extremos, sistemáticos y prolongados”, lo que, según el comunicado, habría agotado durante años todas las alternativas diplomáticas, políticas e institucionales.

Bajo ese argumento, sostuvo que la comunidad internacional quedó ante una “obligación moral” de actuar de manera proporcional, recurriendo al uso de la fuerza como un recurso “último y extraordinario” para defender el orden democrático y los derechos humanos.

El expresidente Iván Duque, como vocero del foro, señaló que “el Grupo Libertad y Democracia respalda la acción de EE. UU. para poner fin a la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Tras años de violaciones sistemáticas de DD. HH. y agotadas todas las vías diplomáticas, actuar era un deber moral. Es la hora del retorno a la democracia y de la reconstrucción de Venezuela".

El pronunciamiento también señala que el sometimiento de Maduro a la justicia constituye un deber moral impostergable, al atribuirle responsabilidad en el colapso institucional del Estado venezolano y en su presunta connivencia con estructuras criminales que, aseguran, han afectado gravemente la estabilidad regional.

Asimismo, el Grupo Libertad y Democracia llamó a la comunidad internacional a actuar con unidad y determinación para respaldar un plan integral de reconstrucción institucional, económica y social que permita garantizar justicia, libertad y dignidad al pueblo venezolano y facilite una transición democrática sostenible.

El comunicado está suscrito por Mariano Rajoy; expresidente de España, Iván Duque; expresidente de Colombia; Mauricio Macri, expresidente de Argentina, Jorge Tuto Quiroga; expresidente de Bolivia, Luis Fortuño; exgobernador de Puerto Rico; Mireya Moscoso, expresidente de la República de Panamá; Jeanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia y Mario Abdo Benítez; expresidente de Paraguay, quienes reiteraron su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.