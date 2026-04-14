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Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico deja cuatro muertos

Es el tercer bombardeo en tres días consecutivos: once víctimas mortales en 72 horas.

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Redacción Mundo
14 de abril de 2026, 9:08 p. m.
Ataque a embarcación en el Caribe
Ataque a embarcación en el Caribe Foto: X/@Southcom

Al menos cuatro personas han muerto este martes, 14 de abril, en un nuevo bombardeo del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación que navegaba en aguas del océano Pacífico oriental, a la cual el cuerpo de seguridad ha acusado de participar “en operaciones de narcotráfico”.

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“La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, informó en un mensaje publicado en redes sociales el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense.

Por otro lado, el órgano castrense ha señalado que la embarcación “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico” en el Pacífico Oriental y “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Cuatro narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción”, dijo el Comando Sur, sin hacer referencia a posibles supervivientes, al tiempo que ha destacado que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido”.

Este operativo, que ha sido llevado a cabo “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, tuvo lugar un día después de otro bombardeo contra otra embarcación en esas mismas aguas del Pacífico oriental en el que perdieron la vida dos personas, y que fue ejecutado, a su vez, tras el perpetrado el domingo, que acabó con cinco vidas.

Estos ataques han elevado el número de víctimas mortales en el marco de la campaña estadounidense en esa zona y en el mar Caribe -dirigida oficialmente contra el narcotráfico- a al menos 174 personas.

Southcom de EE.UU. publicó el video en redes sociales
Southcom de EE. UU. publicó el video en redes sociales. Foto: X/@Southcom

La administración de Donald Trump aSegura que sostiene una guerra contra lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina.

Expertos jurídicos internacionales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyan ejecuciones extrajudiciales, ya que han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

Ecuador y Estados Unidos han decomisado toneladas de droga en la costa del Pacífico.

Entre enero y febrero, el país ha decomisado 23 toneladas de droga en medio de su guerra contra bandas criminales asociadas con cárteles internacionales.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos, que incluye el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, el USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, el USS Mahan (DDG 72), atrás, el USS Bainbridge (DDG 96) y los F/A-18E/F Super Hornet
Estados Unidos envió buques de guerra al pacífico para atacar a embarcaciones narco Foto: USS Gerald R. Ford (CVN 78)

La nación, ubicada entre Colombia y Perú, se ha convertido en un codiciado corredor para el narco por sus puertos ubicados estratégicamente en el Pacífico. El año pasado, las autoridades incautaron unas 227 toneladas de droga.

Con información de Europa Press*