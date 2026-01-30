Grupos ilegales se quedan con el 80 % del oro que se explota en Colombia, advierte el precandidato Juan Carlos Pinzón

La presencia de los grupos armados en Colombia para temas de explotación minera ilegal es generalizada; así lo ha advertido SEMANA en varios informes periodísticos sobre diversas regiones del país. Este viernes, 30 de enero, el precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, hizo una grave denuncia en la que precisó que el 80 % del oro que se explota en el país queda en manos de la ilegalidad.

“El 80 % del oro que se produce es ilegal, y esa plata queda en manos de los criminales como el ELN, las FARC o el Clan del Golfo. La destrucción medioambiental que está generando el negocio del oro y de la coca es de dimensiones históricas”, dijo Pinzón.

Estas declaraciones las realizó en medio de El Gran Foro por el Futuro Financiero de Colombia, organizado por Colombia Fintech, donde también dijo que es necesario que haya un cambio en cuanto al estatismo “que frena el desarrollo económico, impide la innovación, los derechos de propiedad y frustra que la gente ejecute sus propias ideas”.

En medio de la crisis de seguridad que hoy viven las comunidades a lo largo y ancho del país, precisó que es necesario que regrese la seguridad para que haya más dinamismo en la economía.

“Sin inversión, sin capital extranjero, es muy difícil pensar en el desarrollo. Un país rico con los recursos naturales que tiene Colombia necesita crear un fondo en el que se recojan los excedentes de la producción del oro y del cobre para que, en vez de estar en manos de criminales, se pueda invertir en tecnología, salud y vivienda”, agregó.

Pinzón añadió que su plan de seguridad está alineado con la garantía de los derechos de los colombianos y con el incentivo a la inversión extranjera y la generación de empleos.

“Vamos a hacer uso de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y modelos predictivos para caerle uno a uno a los que están metidos en negocios criminales. Lo vamos a hacer con determinación, al criminal nada. Pero con mucho corazón y comprensión con los dolores de Colombia”, finalizó.