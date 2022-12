¿Guerra perdida? Policía reconoce falencias para acabar con la extorsión carcelaria

En las últimas horas, se dio una redada contra la extorsión vía telefónica que se viene haciendo desde las cárceles del país y que ha resultado incontrolable para las autoridades. En paredes falsas, debajo de los colchones, entre las cobijas, y demás, los funcionarios que participaron encontraron los equipos con los cuales los criminales extorsionan a sus víctimas.

Los penales intervenidos fueron los ubicados en Bogotá, Boyacá, Tolima, Caldas, Medellín, Antioquia, Meta, entre otros. Allí se registraron a 11.560 privados de la libertad, participaron 3.275 policías y 1.315 funcionarios del Inpec.

El general Tito Castellanos, jefe nacional del servicio de Policía, reconoció que hay falencia para atacar la extorsión desde las cárceles, en primer lugar, indicó que en la actualidad no se contempla como delito penal encontrarle a un detenido un celular en su celda, también explicó que tecnológicamente no puede bloquear la señal de los celulares en las cárceles porque no se cuentan con los equipos necesarios.

“No se está perdiendo la batalla. Nosotros lo que estamos haciendo es realizar actividades preventivas en coordinación con el Inpec y la Fiscalía, con base en eso realizamos operativos en 18 cárceles desde donde provienen, según la investigación las informaciones sobre llamadas extorsivas que están afectando la seguridad ciudadana”, explicó el general Castellanos.

Agregó que, “ahí es donde está el foco, y realizaremos esos operativos en las 125 cárceles realizando actividades de prevención (…) afortunadamente tenemos esas labores preventivas en los centros penitenciarios, pero no está contemplado como delito el ingreso de un celular o una sim card, pero también tenemos que cuando se realiza la incautación se actúa de manera disciplinaria”.

Así mismo explicó que, “tenemos unos inhibidores de señal que ya están obsoletos, son tecnología 2g y 3g, el Inpec cuenta con esos equipos, pero la tecnología avanzó y estamos con 4g y 5g, ahí es donde debemos evolucionar”.

Para el general Castellanos no es imposible frenar el delito de la extorsión carcelaria. “No es difícil, lo vamos controlando gradualmente, en otros tiempos los delitos desde la cárcel tenían otro momento y otra tipicidad, entraban armas de fuego, de largo alcance, para sostener las confrontaciones, pero se mitigó casi a un nivel cero eso”.

Presis 5 estrellas

Es de recordar que recientemente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un operativo sorpresa en los pabellones 30 y 32 de alta seguridad, acción en la que los guardias se incautaron cerca de 200 litros de licor, relojes inteligentes, parlantes, tabletas digitales y más de 130 celulares, entre otros elementos de valor.

En su momento, la entidad indicó que el procedimiento se llevó a cabo de manera estratégica por orden de la dirección de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en la que actuaron grupos especiales del Inpec logrando a su vez detectar dinero en efectivo en los pabellones intervenidos.

De la misma manera, el Inpec dio a conocer que “se incautaron varios electrodomésticos, entre los que se destacan televisores, cafeteras, licuadoras, equipos de reproducción de DVD, estufas y neveras, los cuales están prohibidos dentro de los pabellones”, señaló el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por medio de un comunicado de prensa.

“Desde la Dirección General se seguirán adelantando estos operativos sorpresa tanto en La Picota como en otros establecimientos, con el fin de determinar acciones irregulares y tomar las medidas necesarias que permitan combatir actos de corrupción al interior de los penales del país”, dejó claro la entidad carcelaria.

Incluso se conoció de una fiesta con vallenato y licor en La Picota

“La fiesta duró tres días y hasta los guardianes salieron borrachos”. Esa es la versión que, desde la cárcel La Picota, en Bogotá, se conoció sobre la bacanal en que se convirtió la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. La califican como una fiesta “traqueta”, con licor, cigarrillos, artistas reconocidos, juegos de azar y apuestas. Hasta en celulares quedó registrada la ruidosa rumba que, curiosamente, ni las directivas del penal ni la guardia escucharon.

SEMANA conoció las pruebas, que incluyen videos y fotos, de una fiesta que evidencia que en la cárcel no manda la guardia, sino el dinero. Los extraditables se sientan y ordenan; otros internos, de menor calado, les sirven. Todos festejan como si estuvieran en un balneario.

Los videos son claros: mesas repletas de latas de cerveza importada, whisky servido en vasos plásticos, acordeones, cantantes. Algunos, con algo de prudencia, ponían las botellas de whisky en el piso tratando de disimular lo evidente. En La Picota había prácticamente un bazar que se convirtió en bacanal con la caída de la noche.