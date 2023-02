Gustavo Bolívar ataca a Roy Barreras por defender a la ministra Carolina Corcho. Habla de supuestos intereses del presidente del Senado

El exsenador Gustavo Bolívar salió este domingo en defensa de la ministra de Salud, Carolina Corcho, que ha sido criticada en los últimos días por el presidente del Congreso, Roy Barreras, en el marco de la radicación de la reforma a la salud.

A través de Twitter, Bolívar elogió a la funcionaria y afirmó que los “ataques” de Barreras se deben, según él, a que ella “no cede los múltiples intereses que él representa”.

“Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud. Los ataques de Roy Barreras se deben a que ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses que él representa”, dijo

En entrevista reciente con SEMANA, Barreras calificó a la ministra como “arrogante”, “activista” y “radical” y se mostró “muy preocupado” por la reforma a la salud.

“La ministra Corcho como no habla y tiene una posición un poco arrogante... Hay un asesor de ella, el señor Pedro Santana, que de manera insólita sale en un diario de circulación nacional a explicarnos la reforma a los colombianos. Como si él fuera el Gobierno. Todo ese ruido genera miedo”, dijo.

También manifestó que “ha habido un error en la manera en que la ministra ha querido imponer su criterio. Es muy radical....Sí, el de ella es un criterio muy radical”.

En otra parte de la entrevista, el presidente del Congreso afirmó que la ministra no puede ser activista. “La ministra de Salud, como cualquier otro ministro, no puede ser activista, sino ministra. Pero, además, tiene que ser ministra no de su sector, no de sus partidarios, no de su partido político, ni siquiera de su grupo de pensamiento radical, ni del Pacto Histórico. Tiene que ser ministra de todos los colombianos y escucharlos”, señaló.

Y agregó: “La orden del presidente es mejorar la calidad de la salud de los colombianos y la calidad de los trabajadores de la salud, y vamos a cumplir esa instrucción. La ministra debería hacer lo mismo. Lo demás es radicalización, dogmatismo y arrogancia”

Barreras le pidió a la funcionaria “hacer el esfuerzo y comprender que un ministro, sobre todo, tiene que escuchar y ser respetuoso de los ciudadanos”.

Sobre las posibilidades de que la reforma sea aprobada en el Congreso, afirmó: “Aquí hay dos posibilidades: que se apruebe una buena reforma a la salud, que es en lo que estoy comprometido, o que la hundan los dogmatismos de las dos extremas. Aquí se está jugando con la vida de la gente”.

De igual manera se manifestó preocupado por el sistema de salud. “Estoy muy preocupado, conozco el sistema desde siempre. Como médico y ahora como paciente. Trabajé 20 años en todos los hospitales públicos que había en esa época, en La Hortúa, en La Misericordia, en el Materno Infantil, en el Universitario del Valle y en Aguablanca. La gente estaba totalmente desprotegida. Las cifras más generosas decían que apenas el 29 por ciento de la población tenía acceso a los hospitales. Los índices de mortalidad eran altísimos. Tener 60 o 70 años ya era como estar muriéndose. Hoy la expectativa de vida ha aumentado a 80, 85 años. Ya no tenemos un 29 por ciento de cobertura, sino 99 por ciento. Entonces, esa mejoría no se puede echar a perder”, aseguró.

Y se mostró en contra de un sistema totalmente público sin la función que hoy cumplen las EPS. “Si el sistema de aseguramiento administrado por expertos del sector privado desaparece, de la noche a la mañana, no es cierto que usted pueda seguir yendo a las mismas clínicas a donde va. Si nadie les paga, pues se cierran. No es cierto que su médico que la atiende hoy la vuelva a atender. Le va a decir: vea, señora, llevan un año sin pagarme, yo la atiendo, pero págueme en efectivo. La intención de hacer totalmente público el sistema termina paradójicamente volviéndolo privatizado solo para los que tienen con qué pagar. Ese era el sistema del Seguro Social”, expresó.

“No se puede hacer una reforma destruyendo un sistema de información, de calidad, de administración de riesgos, que tiene 30 años”, subrayó.