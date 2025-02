Gustavo Petro habla de Laura Sarabia: “Cuando se es joven hay que madurar y hay que saber por cuál mal camino no se madura”

El presidente Gustavo Petro, en un extenso diálogo con el diario El País hace una reflexión sobre quién ha sido su escudera y mano derecha: Laura Sarabia. Ante la pregunta de qué nota le pone a su trabajo, contestó: “Es una buena organizadora y una mujer joven. Cuando se es joven hay que madurar y hay que saber por cuál mal camino no se madura. Ahora en la Cancillería tiene que saber cuál es la voz de Colombia en el mundo”.

El primer mandatario hizo reflexiones sobre el poder y sobre su círculo cercano en esa charla. Aseguró que en su tiempo como líder de la Casa de Nariño ha fallado “en creer mucho en la gente que me rodea. En creer que puedo hacer una revolución gobernando, cuando eso lo hace el pueblo”.

"En su día, advertí en Twitter de que el narcotráfico trataba de infiltrar mi campaña y de que nadie que no fuera el gerente de la campaña podía recibir un peso. Tratan de destruirme, como a mi hijo". | Foto: Presidencia

Petro se defiende de todos sus escándalos y se victimiza. Sobre Papá Pitufo, por ejemplo, dice: “un extranjero recién venido no sabe cómo es esto. Hay que vivir Colombia para lo bueno y lo malo. Vendrell tuvo la honestidad de contarnos. Ese contrabandista lleva 38 años infiltrando campañas. Pedí devolver el dinero y se hizo. No sé si alguien se quedó con algo por el camino. Pedí grabar un video devolviendo el dinero y ese video existe. Lo he visto. En su día, advertí en Twitter de que el narcotráfico trataba de infiltrar mi campaña y de que nadie que no fuera el gerente de la campaña podía recibir un peso. Tratan de destruirme, como a mi hijo”.

De Nicolás Petro, quien le contó a la Fiscalía y a SEMANA cómo recibió de manera irregular grandes sumas de dinero en efectivo para la campaña que luego uso para sus temas personales, también habla en ese tono y asegura que aún no ha dicho todo lo que piensa de ese asunto. “Es fruto de un problema familiar profundo. Él cometió un error, indudable. Pero lo han castigado más allá de lo que él cometió para ver si se viene contra su padre. Dije que nunca en mi Gobierno hablaría de mi hijo, pero ya casi está pasando el Gobierno, y sí hablaré”.

" Y lo que ocurrió allí toca con lo psicológico. Entendí que hay gente que se quiere ir a la campaña [presidencial de 2026] y esa gente no va a trabajar a fondo en lo que yo quiero. No necesito gente con agendas dobles" (Photo by Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images) | Foto: Getty Images

“Mi hijo fue débil y por ahí lo destruyeron. Yo no me puedo meter. Porque haría lo mismo que otros presidentes que sí han delinquido, y con pruebas. Tiene que actuar el derecho y no hiperdimensionar el delito”, agrega.

Del consejo de ministro televisado asegura que “salió bueno”. Y luego explica: “la idea de retransmitirlo fue mía. La tomé una hora antes. Creía que el pueblo colombiano merecía saber cómo es eso. Lo hice para que se viera, pero no pensé que iba a tener tanta audiencia; barrimos a los canales y un partido de fútbol. Se demostró que hay un déficit de información. Y lo que ocurrió allí toca con lo psicológico. Entendí que hay gente que se quiere ir a la campaña [presidencial de 2026] y esa gente no va a trabajar a fondo en lo que yo quiero. No necesito gente con agendas dobles”.