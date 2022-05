Gustavo Petro no descarta diálogos con Sergio Fajardo

Aunque se pensaba que las relaciones entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro estaban totalmente rotas, luego de las palabras desobligantes de Isabel Zuleta, la senadora electa del Pacto Histórico, quien aseguró que al exgobernador de Antioquia lo habían quemado, esta tarde se conoció que la llave del diálogo entre ambos candidatos no estaría del todo perdida.

En el video de dos minutos que ha rodado por Twitter, la congresista electa confiesa: “Ya a Fajardo lo quemamos y fue tarea dura, una tarea hasta Procuraduría y Contraloría, fue dura”.

El episodio generó todo tipo de reacciones. Incluso se habló de que la confesión de Zuleta tendría consecuencias penales, pero, según dejó ver el senador Petro, en el Pacto Histórico considerarían que este es un tema menor y dejaron abierta la puerta del diálogo con Fajardo.

“Yo no descarto el diálogo. Al contrario, propongo que Colombia se llene de diálogos sociales y políticos”, manifestó Petro, en respuesta a una publicación sobre sus relaciones con el exgobernador de Antioquia.

El candidato del Pacto Histórico tiene claro que, en caso de una segunda vuelta, va a necesitar de los votos del aspirante de la Coalición Centro Esperanza.

Fajardo, por su parte, ha mantenido en los últimos días una posición benevolente frente a Petro. Incluso, cuando reaccionó a lo dicho por la senadora Zuleta, se mostró indignado, pero no mencionó al candidato presidencial del Pacto Histórico.

En medio de la llamada campaña ‘anti-Fico’ que ha emprendido Fajardo, algunos han considerado que lo que ha hecho el exgobernador es acercarse más a Petro, pues ha usado los mismos argumentos de Petro para atacar a Gutiérrez.

“Fico es una persona muy querida, pero es el candidato de Duque y Uribe”, dijo el exgobernador de Antioquia en un debate del periódico El Colombiano, un señalamiento que ha sido usado más por la campaña de Petro.

Otro hecho que ha mostrado la posible cercanía entre Petro y Fajardo fue la defensa frontal que hizo el exgobernador de Antioquia del candidato del Pacto Histórico en medio de la polémica por las declaraciones del general Eduardo Zapateiro.

“Petro ha sido uno de mis más fuertes contradictores y he sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del Gobierno, sino que se politizaron las FF. AA. ¡Ese no es el camino!”, apuntó Fajardo en defensa de Petro.

Además, el aspirante de la Centro Esperanza no ocultó su molestia por la adhesión del Partido Liberal, encabezado por el expresidente César Gaviria, a la campaña de Federico Gutiérrez y aseguró que el antioqueño no está listo para gobernar el país.

No se puede olvidar que el pulso por el apoyo liberal lo libraban Petro y Gutiérrez, por lo que resultó llamativo el pronunciamiento de Fajardo en este sentido.

“Federico Gutiérrez no está preparado para gobernar a Colombia, y recibe el apoyo de todos los sectores políticos que han sido más de lo mismo en el país. Esa expresión de la política la vamos a derrotar en primera vuelta de las elecciones”, indicó el exgobernador de Antioquía.

Un hecho que podría explicar la negativa de Fajardo a confrontar con Petro es el hecho de que, según conoció SEMANA, en su campaña consideran que quitarle votos a Petro de cara a la primera vuelta resulta prácticamente imposible, pues sus seguidores suelen ser dogmáticos y no cambian de posición por más escándalos que tenga su líder. Por ello, enfilaron ahora baterías contra Fico Gutiérrez.

En la Centro Esperanza insisten en una teoría que por ahora no tiene mucho asidero: creen que, si Fajardo pasa a una segunda vuelta, algo que no muestra ninguna encuesta ni tiene evidencia en votos, la centroderecha lo apoyará, pues nunca respaldaría a un candidato como Petro.