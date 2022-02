Gustavo Petro se reunirá con el expresidente César Gaviria

El expresidente explicó que con el candidato del Pacto Histórico tienen ideales en común, pero también otros con los que no concuerdan.

El expresidente de la República, César Gaviria, anunció este martes 22 de febrero que sostendrá próximamente una reunión con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien desde hace días ha pedido apoyo del liberalismo.

“Nosotros con Petro lo que queremos tener, y yo voy a verlo, es una discusión de los temas y de los problemas. En algunos, nosotros estamos identificados con él y representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana. En otros no, como lo que dijo sobre el Banco de la República o de la salud”, contó el expresidente en diálogo con Noticias Caracol.

“En el primero, pues porque lleva al camino del populismo y de la inflación, y el segundo, qué pena con ellos, pero de las instituciones públicas de Colombia creo que es el que mejor funciona. Está proponiendo eliminar las EPS. ¿Cómo eliminar las EPS? ¿Y la gente qué va a hacer cuando se enferme?”, agregó

“Nosotros estamos buscando cambios verdaderos, no siempre le correspondemos a la gente, en muchas ocasiones no cumplimos nuestro deber, pero Petro sabe que allí, en esas ideas está lo que el país necesita y quiere”, puntualizó.

Y es que Petro ya venía solicitando el apoyo de los liberales, pues compartió este domingo en sus redes sociales imágenes de la reunión que sostuvo con adeptos del Partido Liberal en Risaralda, quienes se habrían sumado a esta coalición según el senador.

El líder del Pacto ha dado mucho de qué hablar sobre sus posibles alianzas en las próximas elecciones, sobre todo en cuanto al Partido Liberal, de donde se cree que podría salir su formula vicepresidencial luego de que se echara para atrás en el acuerdo que tenían de darle este puesto al que resultara segundo en la consulta de la alianza.

Las bases liberales de quien dirige el partido liberal me entregan la bandera liberal y le envían una carta solicitando la integración programática con el Pacto Histórico — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2022

A través de su cuenta de Twitter, el fundador de la Colombia Humana escribió: “Las bases liberales de quien dirige el Partido Liberal me entregan la bandera liberal y le envían una carta solicitando la integración programática con el Pacto Histórico”.

Al respecto, el senador y jefe de debate de Petro, Armando Benedetti, compartió un video del “gran evento” en Pereira en su perfil de esta red social, donde afirmó que “las bases liberales están con @petrogustavo”.

Las bases liberales están con @petrogustavo. Un gran evento en Pereira. pic.twitter.com/MLCVGJuGpb — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 20, 2022

El exintegrante del M-19 ha sido fuertemente criticado por las alianzas que ha hecho en esta campaña electoral, donde se le ha visto aceptar apoyos de partidos tradicionales, como en este caso con el Liberal, y de políticos que tienen posturas abiertamente contrarias al progresismo que ha sido su bandera por mucho tiempo.

Expresidente Gaviria confirmó que tuvo una reunión con Alejandro Gaviria

Gaviria confirmó este martes que sostuvo el fin de semana una reunión con el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, Alejandro Gaviria, lo que generó gran malestar en este sector.

En diálogo con Noticias Caracol, el exprimer mandatario contó lo que trataron durante el encuentro: “Le pregunté cómo le estaba yendo en la campaña, y le di algunas opiniones sobre lo que él estaba diciendo en la campaña”.

“Nosotros, como se sabe, pensamos en él para candidato y él decidió irse a esa coalición sin preguntarnos, y pues eso generó unas distancias con él. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos votar en algún momento por él”, agregó.

También destacó que “él es una persona que tiene todas las condiciones para ser presidente”.

Y respecto a lo que desató en la Coalición de la Esperanza dijo: “Es que pretenden que alguien se puede parar y prohibirles a los liberales o conservadores que voten por equis candidato. La política no es así. Yo no tengo derecho a decirles a los ciudadanos liberales que no pueden intervenir en las consultas”.

“No tengo facultades ni constitucionales, ni de ningún tipo para hacer eso. Todo parlamentario liberal que se ha ido a apoyar otra de las candidaturas y de las coaliciones, lo ha podido hacer y no ha recibido el más mínimo reclamo. ¿Cómo pretenden hacer política sin políticos y sin electores? ¿Cómo es ese cuento de Fajardo que ‘no quiero que ningún liberal vote por mí?’, es hasta chistoso”

“Petro dice todos los días que los liberales voten por él y Fajardo dice todos los días que no quiere que los liberales voten por él”, puntualizó.