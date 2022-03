Gustavo Petro también denuncia ataque cibernético contra página del Pacto Histórico

El registrador nacional, Alexander Vega, confirmó que la página web oficial de la entidad sufrió este domingo -13 de marzo- en la mañana un grave ciberataque en medio de las elecciones legislativas, por lo cual varios ciudadanos tuvieron problemas para encontrar sus puestos de votación.

“Lo que nos reportaron los técnicos es que hubo una actividad inusual de los ingresos a la página y la aplicación, sobre las 7:45 a. m. pero se recuperó rápidamente el aplicativo con el plan de continencia. Para el conteo estamos robusteciendo nuestra plataforma y toda la ciberseguridad del sistema”, afirmó Vega en rueda de prensa.

Ante este anuncio, el senador Gustavo Petro manifestó que la página de testigos del Pacto Histórico también fue víctima de un ataque cibernético en medio de los comicios, que se están llevando a cabo en todo el país.

“No solo fue la página de la Registraduría, sino que la página de testigos del Pacto Histórico también fue atacada”, escribió el líder de la Colombia Humana en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activo.

Cabe recordar que el precandidato del Pacto Histórico manifestó esta semana que decidió formar junto a su movimiento político un equipo de veedores y testigos para evitar el fraude electoral. Asimismo, señaló en el último debate de SEMANA y El Tiempo que aceptará los resultados si no hay fraude.

No solo fue atacada la página de la registraduría sino la pagina de testigos del Pacto Histórico. https://t.co/ckXmukr3uY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2022

“Nosotros vamos a tener unos mecanismos especiales. Vamos a tener unos 150.000 guardianes del voto y tendremos millones de personas en las calles esperando el resultado”, precisó Petro.

El senador, de igual manera, recibió cientos de críticas debido a que les sugirió nuevamente a los ciudadanos que reciban el dinero que les ofrezcan por su voto. Sin embargo, puntualizó que la idea es que les hagan ‘conejo’ a los compradores y elijan al Pacto Histórico.

“Por todas las redes sociales que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del Cambio”, puntualizó el precandidato.

Cédulas no aparecen registradas

Miguel Uribe Turbay, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, hizo un recorrido por varios puestos de votación y conoció de primera mano la situación que han debido afrontar varios ciudadanos que desde tempranas horas acudieron a sufragar.

“Estoy muy preocupado. Estoy en el Museo del Chicó (norte de Bogotá), en el puesto de votación y me he encontrado que la gente se está quejando porque se registraron en este puesto y cuando van a buscar sus cédulas no aparecen”, señaló inicialmente en SEMANA.

Luego, agregó: “Es muy grave que colombianos no puedan votar, especialmente los jóvenes que van a votar por primera vez. Me hija iba a votar por primera vez. Se inscribió aquí y resulta que salía en otro puesto, nos tocó ir a otro lado para que sufragara”.

La Registraduría Nacional reiteró finalmente que para el conteo de los votos van a tomar medidas especiales para que no se presente ningún tipo de inconveniente y entregar los resultados lo más rápido posible.