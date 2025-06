Habla Ana Bejarano: la abogada se defiende y asegura que “no es cierto” que decisión de la Corte quite el Whatsapp gratis

SEMANA: La demanda que interpuso ante la Corte Constitucional desembocó en una decisión que ha generado indignación y polémica. ¿Cuál es la historia de ese recurso judicial?

Ana Bejarano: Esta demanda la presentamos en noviembre de 2021 como resultado de conversaciones con las otras ONG que forman parte, junto con nosotros, del Índice Derechos Digitales. En ese momento, había una discusión sobre la importancia del acceso a internet en el marco de la pandemia, porque ahí fue evidente lo crucial que es poder acceder a todos los beneficios de internet y no solo a un par de aplicaciones dictadas por las empresas de telefonía. Fundamentamos la demanda con base en distintos informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que hablan de la importancia de que todas las personas puedan acceder a internet sin ninguna discriminación o limitación.

SEMANA: ¿Por qué consideraba que había discriminación?

Ana Bejarano: Porque esto era algo que esta norma impedía, le daba poder a las empresas de telefonía para direccionar los planes bajo una falsa oferta de aplicaciones gratuitas, que en realidad significa que poder acceder a internet de manera libre y completa tiene un costo extra.

Un año después de que presentamos la demanda, la Corte hizo una audiencia pública en la que hablamos nosotros, al igual que varias organizaciones expertas de Colombia y otras partes del mundo, en apoyo a la demanda. Las empresas de telefonía y Meta también estuvieron y atacaron nuestra demanda con argumentos falaces como los que están saliendo en redes. Tuvieron que pasar tres años y medio en total para que la Corte decidiera. No fue una decisión a la ligera. Estudiaron muchas posturas a favor y en contra y al final ganó la nuestra, porque encontraron que es la que más permite igualdad de condiciones y acceso en equidad para toda la gente.

"No es cierto. Lo que es cierto es que esta sentencia obliga a las plataformas a competir de una manera que brinde libertad de elección a los usuarios". | Foto: Cortesía El Veinte

SEMANA: Técnicamente, ¿Qué fue lo que decidió la Corte?

Ana Bejarano: La Corte decidió que la norma que demandamos y que permitía estos planes de “WhatsApp gratis” no fueran permisibles; no se prohíbe el internet gratis, pero sí que las empresas de telefonía celular decidan por los usuarios cuáles aplicaciones deben o no serlo. Esto lo hizo la Corte reconociendo que el Estado está en la obligación a dar un acceso equitativo a Internet.

La decisión completa no es pública y no la conocemos, pero a partir del comunicado de la Corte entendemos que lo que se hace es: por un lado, establecer que la gente tiene que tener derecho a acceder a toda internet sin discriminación por sus ingresos económicos. Por el otro, le da un año al Estado para que establezca las condiciones y reglas para que las empresas brinden un acceso real y no con eufemismos de un falso acceso a “Whatsapp gratis”, que en realidad es un acceso costoso a la totalidad de internet.

SEMANA: Pero la decisión sí deja a la gente sin la posibilidad de tener “Whatsapp gratis”. ¿O no?

Ana Bejarano: No es cierto. Lo que es cierto es que esta sentencia obliga a las plataformas a competir de una manera que brinde libertad de elección a los usuarios. En el mejor de los casos, las plataformas pueden optar por opciones que existen en otros países en los que la gente paga por un plan que, cuando termina, sigue funcionando con acceso a todo internet pero más lento, o con una limitación geográfica. En opciones más moderadas lo que puede terminar pasando es que las empresas le permitan a los usuarios escoger cuáles son las aplicaciones más gratuitas. Es crucial que la Corte publique su sentencia para saber si da algún lineamiento sobre esto. También es fundamental que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el MinTIC se pronuncien e inicien un proceso de implementación juicioso y garantista. El Comunicado de la Corte se ve orientado a que estas entidades cumplan este rol.

" En el mejor de los casos, las plataformas pueden optar por opciones que existen en otros países en los que la gente paga por un plan que, cuando termina, sigue funcionando con acceso a todo internet pero más lento". | Foto: Cortesía El Veinte

SEMANA: ¿Pero qué tenía de “malo” que los operadores eligieran dar gratis solo Whatsapp, que es el que la gente más usa?

Ana Bejarano: Este acceso supuestamente gratuito a estos servicios es falso. Lo que sucede es que las empresas de telefonía explotan a sus clientes cobrándoles lo que tienen en el bolsillo para acceder apenas a una versión parcial de internet. Esto viene después con una capa adicional en la que el acceso libre tiene un costo adicional y se convierte en un lujo para muchos. Lo malo no es la gratuidad, sino que se impongan ciertas aplicaciones, usualmente las de Meta, como las únicas que puedan operar gratis.

SEMANA: Esta discusión se ha enmarcado en el debate de la neutralidad de Internet. ¿Qué busca ese principio?

Ana Bejarano: La neutralidad es un principio que fue la base de los creadores de internet. La idea era que internet fuera un espacio en el que todos pudieran acceder a todo el conocimiento y las comunicaciones sin limitaciones, sin discriminaciones, sin darle prioridad a algunos. La idea de los creadores de internet es que esta es como una carretera en la que no hay vías prioritarias, sino que todos van por el mismo camino. Este es un principio que distintos organismos de derechos humanos, como la CIDH y agencias de las Naciones Unidas, han considerado como esencial para garantizar la libertad de expresión en los tiempos actuales. La gente tiene que tener derecho a elegir por dónde comunicarse, cómo hacerlo, con quién, etc. y no debe tener eso limitado a las elecciones comerciales de las grandes empresas.

SEMANA: ¿A quién buscaba beneficiar con la acción en la corte?

Ana Bejarano: A la sociedad colombiana.

Codirectora de El Veinte, red de acceso a la justicia para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. | Foto: Cortesía El Veinte

SEMANA: Quienes la critican aseguran que su organización tiene un impedimento ético al ser financiado por Google, cuando el fallo afecta directamente a las apps de Meta. ¿Qué responde a eso?

Ana Bejarano: No es cierto. Nosotros presentamos la demanda en noviembre de 2021. El dinero que recibimos de Google fue después y no estaba relacionada ni con neutralidad de la red, ni con temas de litigio. No hemos recibido ningún direccionamiento por parte de Google ni de ningún otro donante con respecto a los casos que adelantamos. Este caso no es la excepción. Esta demanda la presentamos porque es nuestro derecho y porque sabíamos que era lo correcto.

SEMANA: Usted ha sido tendencia estos dos días, por cuenta de esta decisión. ¿Ha leído todos esos trinos?

Ana Bejarano: Es difícil leerlos todos, pero es claro con una simple pasada por las cuentas y mensajes que replican que se trata de una campaña coordinada de desinformación. Enfrentarse a estos gigantes tecnológicos y de la comunicación no es fácil y su reacción nos demuestra que temen mucho que les pongan reglas. Seguiremos insistiendo.

SEMANA: En esos trinos hay muchos mensajes burlones y violentos. La llaman ‘hija de papi’ y otros calificativos. Usted que ha defendido a tantos de esa capacidad de destrucción de la reputación que tienen las redes, ¿Cómo ha vivido este momento?

Ana Bejarano: Tengo plena certeza de que esta es una causa justa. El futuro de los derechos humanos depende de cómo se regulen y protejan en la internet. Todos los defensores de Derechos Humanos enfrentamos amenazas y riesgos, ahora en el plano digital se hacen más fáciles y visibles estos esquemas de presión. Creo que la reputación se defiende invirtiendo el tiempo y el interés en causas justas, que ayuden a consolidar la igualdad y la justicia en este país tan difícil. Incluso, o tal vez especialmente, cuando los enemigos son poderosos. Todo ese odio coordinado en redes se puede apagar y es necesario hacerlo para cuidarse. Nada de eso me alejará de continuar mi trabajo y de defender los valores de nuestra organización.

SEMANA: ¿Hay alguna salida para que los colombianos puedan seguir teniendo esos servicios gratis?