Paloma Valencia sobre columna de Ana Bejarano: “Ella tiene derecho de creer que yo no apoyo la lucha por los derechos de las mujeres”

La candidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa de la columnista Ana Bejarano tras los ataques que ha recibido en redes sociales, incluso cuando la analista la ha cuestionado en una de sus columnas que denominó “La hija Paloma”.

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En su mensaje, Valencia rechazó los insultos de carácter machista dirigidos contra Bejarano y pidió que el debate público se mantenga en el terreno de los argumentos. “Invito a refutar sus planteamientos con respeto y sin apelar a la violencia de género”, señaló.

“Rechazo los insultos machistas que se le vienen haciendo a la columnista Ana Bejarano en redes en respuesta a sus afirmaciones. Ella tiene derecho de creer y decir que yo no apoyo la lucha por los derechos de las mujeres”, escribió Paloma en su cuenta de X.

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La candidata defendió el derecho de la columnista a expresar posiciones críticas, incluyendo aquellas en las que se pone en duda su compromiso con la agenda de derechos de las mujeres. No obstante, marcó distancia con el contenido de la columna al afirmar que, a su juicio, Bejarano no tuvo en cuenta su trayectoria política ni su trabajo legislativo.

Además, cuestionó que la analista, según dijo, reduzca el debate a “símbolos restrictivos” para definir qué luchas feministas son válidas y cuáles no, una aproximación que calificó como ligera.