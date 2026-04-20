Colocando la palabra “Iván” y rompiéndola vandalizan valla de Paloma Valencia en Cartagena

El dirigente político Kike Cabrales dio cuenta de los actos de vandalismo ocurridos contra la sede de campaña inaugurada el pasado viernes 17 de abril en la ciudad de Cartagena, en compañía de la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

En horas de la madrugada del 19 de abril, la sede fue objeto de actos vandálicos que incluyeron daños en la valla de campaña, rayones sobre las imágenes de los candidatos y la aparición de mensajes intimidantes como la palabra “Iván”.

Paloma Valencia cuestionó demoras de Iván Cepeda para nombrar compromisarios de cara al debate presidencial

María Fernanda Cabal confiesa en qué está, pero no habla de la campaña presidencial de Paloma Valencia: “Muchos me preguntan dónde estoy”

De acuerdo con el congresista, se trata de “un claro intento de amedrentar y generar un ambiente de hostilidad en medio del proceso electoral. Estos hechos representan una amenaza directa contra el ejercicio democrático, la libertad de participación y el respeto por las ideas en Colombia”.

El senador Cabrales anunció que se interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a fondo lo ocurrido y se identifique y sancione a los responsables de estos hechos.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de todos los candidatos, equipos de campaña y ciudadanos, y adopte medidas efectivas que prevengan la escalada de violencia política en el país.

“Hoy es una sede, mañana puede ser una persona. Colombia no puede normalizar la intimidación. Cualquier ataque contra la vida de Paloma Valencia es responsabilidad política de Gustavo Petro e Iván Cepeda. Tienen miedo porque con Paloma vuelve la seguridad democrática y se acaba la “paz total”. Eso es lo que irrita a quienes se benefician de la criminalidad.”, afirmó.

Finalmente, reiteró que estos actos no detendrán el trabajo político adelantado por el Centro Democrático en la ciudad de Cartagena. “Seguiremos firmes, recorriendo el departamento de Bolívar, defendiendo nuestras ideas y trabajando por un país con seguridad para todos. No nos van a intimidar, el 7 de agosto se le acaba la fiesta a los criminales. Bolívar está con Paloma”.

Este hecho de vandalismo se registra en medio de la controversia que ha suscitado en el país que los aspirantes a la Casa de Nariño asistan o no a debates presidenciales.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.