Hay nuevo millonario en Colombia: el premio mayor de la Lotería del Valle cayó en Buga

En Colombia, un ciudadano se convirtió en millonario con un golpe de suerte. Suena sencillo, pero no lo es, pues este nuevo rico compró un boleto de la Lotería del Valle y salió favorecido entre miles de apostadores y remotas posibilidades de ganar.

La suerte le llegó con toda a este apostador, que compró su billete en el municipio de Buga: no le otorgó un seco, el cual da una ganancia de menor cuantía, sino el premio mayor, con el que sueñan todos aquellos a los que les gusta jugar al azar.

El ganador acertó con el número 2725 de la serie 046 del sorteo 4653, realizado el miércoles 17 de agosto. En total, el afortunado se embolsará 4.000 mil millones de pesos que empezará a disfrutar en los próximos días.

EL PREMIO MAYOR DE LA LOTERÍA DEL VALLE, CAE EN GUADALAJARA DE BUGA.



Felicitamos al nuevo ganador que acertó con el número 2725 de la serie 046 del sorteo 4653 alcanzando el premio mayor de $4.000 millones de la lotería del valle.

“Hoy un nuevo colombiano empieza a cumplir sus sueños, a construir el camino hacia sus metas y a celebrar disfrutando al lado de sus familiares y amigos”, aseguró Rubén Felipe Lagarejo Rivas, gerente de la Beneficencia del Valle.

Entre tanto, señaló que comprar la Lotería del Valle no solo brinda la posibilidad de hacerse millonario, sino también de aportar a la salud de la región. “Esa es la razón de ser de la Beneficencia: transferir recursos a la salud para atender a los vallecaucanos”, concluyó.

El billete de esta lotería del Valle cuesta 12.000 pesos y una fracción del mismo, 4.000 pesos. Los sorteos se realizan los miércoles a las 10:30 p. m. y cuentan con transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico. Así las cosas, el próximo sorteo se llevará a cabo el 24 de agosto.

Lo que hará el ganador del premio mayor con los 4.000 mil millones es un misterio. Por motivos de seguridad la identidad del afortunado no es revelada por la Beneficencia del Valle.

Alerta en Buga

En Buga, Valle del Cauca, hay preocupación por una nube de humo blanco que ha cubierto buena parte del municipio en las últimas horas. Las autoridades sanitarias emitieron la alerta naranja con el objetivo de prevenir complicaciones de salud.

El humo se originó en las bodegas Las Palmas, en inmediaciones a los barrios La Ventura y Paloblanco, donde se presentó un incendio. Al parecer, el agua usada para controlar la conflagración provocó la reacción de un producto químico que estaba almacenado en el lugar.

Las autoridades han dicho que este humo no es tóxico para la población. No obstante, puede provocar irritaciones en piel y ojos, y problemas respiratorios por la inhalación de gases.

La Alcaldía de Buga aseguró, siguiendo la información aportada por la empresa que maneja las bodegas, que el producto que está generando el humo se llama Nitrosoil Nitromaster 15-9-20-1.

“Lo que dicen los especialistas es que no genera mayor riesgo para la salud, pero al ser irritante este humo es fastidioso e incómodo; por eso lo ideal es mantenerse al margen”, dijo el comandante de Harold Humberto Alzate, comandante de los Bomberos de Buga.

En las bodegas que están expulsando el humo hay aproximadamente 2.000 toneladas del producto. Ante esta masiva cantidad existente del químico, Alzate aseguró que trabajan en retirar todo el químico que no haya hecho combustión y luego hacer un proceso de extinción.

“Este proceso de extinción consiste en inundar el producto y de esta forma aislarlo en su totalidad. Al hacer contacto con agua en pequeñas cantidades se produce la combustión que genera a su vez el humo, pero si aplicamos volúmenes de agua en grandes cantidades logramos hacer la extinción. Eso es lo que nos han recomendado los técnicos que hemos consultados en diferentes partes del país”, aseguró.

Hasta que no retiren una cantidad considerable del producto no podrán llevar a cabo la inundación, pues no cuentan con la cantidad suficiente de agua para inundar toda la bodega. De momento le han recomendado a los habitantes de Buga mantenerse alejados del humo, permanecer en sus viviendas, cerrar las ventanas y usar tapabocas si debe salir al espacio público.

“La población menor de 5 años y mayor de 60 años, al igual que las personas con enfermedades respiratorias crónicas tales como asma, epoc, insuficiencia respiratoria, deben permanecer dentro de las viviendas y cubrir boca y nariz con compresas (trapos) húmedos, de ser posible trasladarse a zonas de la ciudad donde no sea evidente el humo”, aconsejó la Alcaldía.

La alerta naranja decretada ordena trasladar a los servicios de urgencias a las personas que presenten síntomas respiratorios agudos, alergias, dificultad respiratoria o ardor ocular severo.

Según la Secretaría de Salud de Buga, no ha sido notificado ningún caso grave relacionado con el humo que cubre el municipio.