“Hay que confiar en las instituciones”: Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

A las 8:00 a. m. se abrieron en todo el país las mesas de votación para el desarrollo de los comicios presidenciales. Precisamente, los aspirantes a la Casa de Nariño también han acudido a sus puestos de votación para cumplir con su derecho al sufragio.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, acudió con su familia al puesto de votación en la Institución Educativa Marco Antonio Silva, en la localidad de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá, para ejercer su derecho al voto.

A su llegada, Petro dijo: “Ya venimos a nuestro ejercicio al voto, confío en la sociedad colombiana, en su voluntad de cambio. Al final solo hay dos alternativas, es una elección relativamente simple. O dejar las cosas como están en Colombia, lo cual –en mi opinión– es más corrupción, más violencia, más hambre, o cambiar a Colombia y dirigirla hacia una perspectiva de paz, de prosperidad y de democracia para el pueblo, para la gente”.

Mientras tanto, Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, expresó que “hoy es el día del cambio”, por lo que invitó a los colombianos a salir y ejercer su derecho al voto. Así mismo, manifestó que su expectativa es que “el cambio se pueda dar en este país que tanto lo necesita”.

Con respecto a las preocupaciones elevadas desde distintos sectores políticos y la latente desconfianza frente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y su gestión en el proceso electoral, Alcocer manifestó a SEMANA que “hay que confiar en las instituciones”.

Gustavo Petro cuestiona que no se contratara auditoría técnica internacional

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, manifestó su inconformismo ante la no contratación de una auditoría técnica para las elecciones de este domingo 29 de mayo.

“No permitieron la auditoría técnica del ‘software’ de Thomas & Gregg que hace preconteo y escrutinio”, dijo el candidato. Además, aseguró que esta era “la mayor garantía” para las elecciones de este domingo, debido a lo ocurrido en las votaciones parlamentarias donde el mismo candidato ha dicho que se perdieron más de un millón de votos.

En esto coincide el senador del Pacto Histórico Armando Benedetti, quien afirmó durante el análisis previo a las elecciones de SEMANA que hay “cero confianza” en la gestión de la Registraduría para los comicios de este domingo.

“No se pudo contratar la auditoría internacional, una auditoría que debe empezar con más de un mes de anticipación para poder verificar el proceso”, afirmó el senador electo.

Igualmente, afirmó que Thomas & Gregg se equivocó porque no hubo forma de que las campañas tuvieran acceso a verificar la información: “Nos vamos a una elección donde no sabemos qué hace Thomas & Gregg, eso en cualquier parte del mundo es violencia, porque nadie va a saber lo que está pasando”.

En este sentido, admitió que no hay confianza por parte del Pacto Histórico frente a las elecciones al no haber una visión internacional. En su cuenta de Twitter, además, admitió que: “En este momento no siento que @petrogustavo tenga garantías ante la Registraduría para las elecciones de mañana. No hay auditoría internacional ni tampoco tenemos certeza que se hayan corregido los errores del pasado en el software de T&G”.

Otros sectores políticos de corrientes ideológicas opuestas al Pacto Histórico también admitieron tener dudas frente a las elecciones y al trabajo de la Registraduría.

El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino afirmó que no es que no se haya podido contratar la auditoría internacional, es que no “se quiso” y eso genera serias dudas frente a la confiabilidad del proceso electoral.

“Esas actuaciones son sospechosas porque hay una resistencia enorme a revisar los ‘software’, algo raro ocurre y hay gato encerrado en la organización electoral”, aseguró Sanguino.

Además, aseveró que no hay un respeto por la verdad electoral, “tanto que hay un desfase de más de un millón de votos de las elecciones pasadas y no se ha querido contratar una auditoría forense para verificar lo ocurrido en marzo ni una preventiva para las de este domingo”.