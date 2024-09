“Hay una campaña de desprestigio en mi contra”, explosiva entrevista del general (r) Tito Castellanos. Dice que habría oficiales involucrados

El general en retiro Tito Castellanos, quien fue subdirector de la Policía, y dejó la institución el año pasado, ha sido mencionado en diferentes casos de presunta corrupción. Al oficial lo han vinculado con la supuesta red de contrabando de alias El bendecido, con la fuga de Matamba, con redes de narcotráfico y hasta el corrupto empresario Carlos Mattos.

Tras las graves acusaciones en su contra, el general Castellanos decidió romper su silencio y habló en exclusiva con SEMANA. Indicó que todas las acusaciones hacen parte de una campaña en su contra y reveló, que todo tendría origen, presuntamente, en un caso judicial donde el tiene que ir a declarar y que posiblemente tendría impacto negativo para otros oficiales, que ahora lo están atacando.

De acuerdo con el general Castellanos, su viacrucis comenzó en el 2023, con la toma que hizo la comunidad y, al parecer, personal infiltrado de las disidencias de las Farc, en Los Pozos, Caquetá. Como se recordará, personal del Esmad estuvo secuestrado por los manifestantes. El asunto fue escandaloso y se recuerda la declaración del hoy embajador Alfonso Prada refiriéndose a ese secuestro como “cerco humanitario”.

Coronel Édgar Cárdenas, exdirector de la Policía Antinarcóticos. | Foto: SEMANA

La situación se salió de control, y terminó en un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes, que se habían tomado las instalaciones de una empresa de petróleos. Una de las víctimas fatales en ese momento, fue el subintendente Ricardo Monroy, crimen que a la fecha sigue en la impunidad.

Lo que era desconocido hasta el momento, y que hoy reconoce el general Castellanos, es que sí hubo errores de procedimiento por parte de la Policía y, según el general, por cuenta de un subalterno suyo que no obedeció una orden que él le había dado.

SEMANA: General usted ha sido mencionado en varios casos de corrupción ¿Qué responde frente a esos señalamientos?

General Tito Castellanos (G.T.C) La génesis de toda esta situación se da en el año 2013, exactamente en febrero, cuando en Los Pozos, Caquetá, había dos o tres secciones del Esmad prestando un servicio, en una reunión habitual que yo hago los días lunes con todos los comandantes. Di la orden de que ese personal fuera extraído en helicoptero de ese sitio hacia Florencia, puesto que ya la situación fáctica del servicio había terminado.

Según el general Tito Castellanos, la Fiscalía ya le ha respondido con oficios que no está involucrado en alguno de los casos de corrupción en donde lo han mencionado. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Se informó al comandante en su momento del Caquetá, al director de antinarcóticos (coronel Édgar Cárdenas) en ese momento y al director del Esmad. El día tres ó cuatro, no recuerdo bien, a principios de marzo, me llaman a las 4 de la mañana el comandante del Caquetá informándome de que se había presentado una situación en Los Pozos y que requería urgentemente apoyo, a lo cual manifesté: inmediatamente coordinó los helicópteros para que lleguen a apoyarlo y recojan el personal que supuestamente estaba en Florencia.

Me manifiesta que no, que ese personal nunca fue extraído y que se encontraba dentro de Los Pozos y que estaba teniendo confrontación, a lo que yo le argumenté que habían incumplido una orden, que qué pasaba. Él me dio unos argumentos válidos en su momento, que los helicópteros estaban en autorización y que el director de antinarcóticos le había informado que todavía no estaban autorizados, habían pasado cinco días y se había presentado esa calamidad.

De acuerdo con el general Castellanos, esta situación, que se presentó con el entonces director de antinarcóticos, el coronel Edgar Cárdenas, que estaba en lista para curso de ascenso a general habría, al parecer, desencadenado que se iniciara la campaña de desprestigió en su contra.

Pues según el general, por el caso de Los Pozos, hay una investigación abierta en la Justicia Penal Militar, donde él tiene que declarar y donde va a indicar que hubo subalternos suyos que desobedecieron una orden, que consistía en que al personal del Esmad lo tenían que haber extraído días antes a la tragedia en Los Pozos, y no lo hicieron.

En el 2023 se presentó una grave situación en Los Pozos, Caquetá, en donde manifestantes se tomaron una instalación petrolera, un Policía fue asesinado. | Foto: Cortesía Autor Anónimo

SEMANA: ¿Qué sucedió después con el tema de Los Pozos?

G.T.C.: El coronel Edgar Cárdenas era el director de antinarcóticos, al cual directamente yo le di la orden de los helicópteros. Hay un procedimiento que se tiene que hacer, pero esos procedimientos ellos los tienen que realizar de una manera rápida y lo normal es que informen si el procedimiento avanzó o no avanzó. Si estamos hablando del último lunes de la semana, de febrero, no sé, creo que es el 26 o 27, no lo tengo claro. Él tenía que haberme informado de cómo iba el procedimiento, por lo cual si no le informan si se ha presentado contratiempo, pues uno deduce que se cumplió la orden.

Llamé directamente al coronel (Édgar Cárdenas) que estaba haciendo curso para general ese año y le manifesté mi molestia; le dije exactamente qué había pasado. A lo que él me respondió que los helicópteros estaban en autorización, yo le manifesté en su momento que no debía ser así, que tenía que haber informado a tiempo y que esas situaciones no se podían dejar pasar por alto. Desde ahí empezó mi calvario.

SEMANA: ¿Desde ahí comienza la campaña de desprestigio en su contra?

G.T.C.: Después empezaron a llegar de unidades policiales, supuestamente la información que me llega, no tengo la credibilidad total, pero son informaciones que le llegan a uno donde manifiestan: ‘General, cuídese, desde Antinarcóticos y desde Dijin anticorrupción están haciendo esto en contra suya’.

Iniciaron primero con unos montajes de grupos armados organizados, con los que supuestamente yo tenía vínculos, después quedó desvirtuado. Continuaron con corrupción en los puertos y querían vincularme, quedó desvirtuado. Siguieron con unos traslados en la cárcel con Carlos Matos, en su momento también quedó desvirtuado. Eso no fue lo único, siguieron con cuentos de narcotráfico, que tenía vínculos con unos mayores que, voy a ser claro, no conozco, no he trabajado con ellos directamente. Yo las reuniones que tengo son con los jefes de ellos, que son coroneles y que, en su momento, al director de la Policía Nacional, solicite cambios en esa unidad cuando estuve de director de antinarcóticos.

Ahora siguen con que me dieron dinero por la fuga de Matamba, y voy a ser muy claro, esa versión no se ajusta, la verdad. Primero, porque cuando se presenta esa situación de la fuga de Matamba, yo había asumido el cargo (director del Inpec) hacia dos o tres días, y eso había sido rápido, porque el anterior señor director del Inpec me había entregado de manera rápida el cargo por solicitudes expresas del mando institucional y del Gobierno nacional.

SEMANA: ¿General usted recibió dineros, prebendas, o algún beneficio por los traslados del condenado empresario Carlos Mattos?

Fiscalía le dice al general Tito Castellanos, que no hay noticia criminal en su contra por el caso de El Bendecido. | Foto: Archivo Particular

G.T.C: Los traslados se hacen por tres situaciones tácticas. Por un parte médico que dice que se traslade, y es Medicina Legal la que da el concepto. Dos, por seguridad, es una autoridad judicial o policial que solicita el traslado de esta persona. Tres, por autoridad de un juez, y revisando el caso de Mattos, surtió efecto una de ellas, y ahí es donde yo tengo que entrar a contextualizar, siempre he sido apegado a la norma, y desafortunadamente estas situaciones conllevan a que uno se haga una gran reflexión, ser justo, objetivo, idóneo, honesto, en algunos momentos causa traumatismo, pero lo importante es que la verdad siempre va a prevalecer.

Llego a la conclusión de que lo que quieren es evitar que yo declare en el juicio que se está llevando sobre Los Pozos, Caquetá, y de los cuales estoy a entera disposición como en la línea de mando en ese momento estaba y espero poder ser de apoyo frente a cualquier situación.

SEMANA: ¿General tiene usted vínculos con la red de contrabando de alias El Bendecido?

G.T.C.: Lo que yo quiero realmente ratificar aquí es que nada de lo que se dice en mi contra es cierto, nada. La Fiscalía me ha contestado en el caso de Mattos que no hay nada; me contestó en el caso de El Bendecido, porque yo estoy en estos momentos vinculado. La Procuraduría me aperturó una investigación porque en los diferentes medios de comunicación sale la nota y pues por oficio tienen que hacerlo, fue lo que entendí.

Ahí estamos nosotros haciendo nuestra respectiva defensa y aclarando absolutamente todo. Frente al tema del narcotráfico, en el cual los periódicos me acusan y demás, solicité interrogatorio a la Fiscalía, ellos manifestaron que en su momento que están investigando y que si es necesario me llaman.

SEMANA: ¿General pero las acusaciones en su contra son muy graves, son de temas de corrupción y narcotráfico?

G.T.C.: Es la oportunidad para referirme a estos casos y empezar jurídicamente a defenderme y a buscar el por qué se apresuran tanto a torpedear mi vida privada. Porque todo es de oídas. Yo escuché, yo dije. Mire, hay una campaña de desprestigio en mi contra. Hay un caso fáctico que vincula un desconocimiento, un incumplimiento de una orden al director de antinarcóticos y a otros oficiales.

SEMANA: General, ¿quién está detrás de la campaña de desprestigio en su contra?

G.T.C.: Estos momentos decirle quién exactamente está en toda esta articulación sería irresponsable de mi parte. Lo único que quiero decirle, es que nada de eso se ajusta a la verdad y por esa razón estoy dando la entrevista.

SEMANA: ¿Tiene usted relación con la red de contrabando de El Bendecido?

G.T.C.: No lo conozco y no he recibido dinero o prebenda alguna por ese caso.

SEMANA: ¿Recibió usted 2.000 millones de pesos por la fuga de Matamba, como lo dijo el narcochofer, Manuel Castañeda?

G.T.C.: Nuevamente le digo, desafortunadamente, y vuelve el mismo caso como El Bendecido, de oídas manifiesta este señor que él escuchó (...). Entonces comienza uno a ver que están amañadas las cosas. Situaciones que realmente no son ciertas, no se ajustan a la verdad y que desafortunadamente lo que dañan es la dignidad de la persona, que es lo que buscan.