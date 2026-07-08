Hombre murió en Sucre mientras veía el partido Colombia vs. Suiza: esta es la historia

Conmoción en el municipio de San Pedro, Sucre, tras la muerte de un hombre en momentos que apreciaba el partido Colombia vs. Suiza por el Mundial, esta tarde de martes 7 de julio.

Aseguran que mientras Eduardo Navarro Navarro observaba el encuentro deportivo que terminó a favor de Suiza en tanda de penales, y que le costó la eliminación del Mundial al combinado Tricolor, el hombre sintió un fuerte dolor en el pecho.

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Tras lo anterior, El Mono Campo, como era conocido cariñosamente en esa población sucreña, fue trasladado a un centro hospitalario donde no lograron salvarle la vida. Al parecer, su fallecimiento obedeció a un infarto fulminante, aunque será Medicina Legal la entidad encargada de establecer la causa puntual del deceso de Navarro.

La noticia causó profundo dolor entre familiares, amigos y habitantes de San Pedro Sucre, quienes lamentaron la muerte de este hombre.

“Queda uno con el corazón roto al ver esta noticia. Mono, siempre quedará tu recuerdo en mi corazón, fuiste una gran persona. Dios te regale la gloria allá en el cielo. Descansa en paz, mis sinceras condolencias para toda la familia; ve con Dios, mi amigo y compañero de infancia. Difícil de creer; fortaleza a toda la familia; el mono era una excelente persona; Dios le brinde descanso eterno; Descansa en paz, mono, siempre te recordaremos”, comentaron en redes sociales algunos amigos de Navarro.

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Desde donde también se pronunciaron fue desde la Alcaldía de San Pedro. A través de un mensaje compartido en Facebook, enviaron un mensaje de condolencia a la familia de Navarro.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos una oración para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y resignación ante esta irreparable pérdida”, fue el mensaje desde esa Alcaldía de San Pedro, Sucre.