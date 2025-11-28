Homecenter lanzó alerta a sus clientes sobre uno de sus productos: pidió que se abstengan de utilizarlo inmediatamente

A través de un comunicado, la compañía Homecenter anunció el retiro de uno de los productos que comercializa, debido a que este representa un riesgo para sus clientes.

De acuerdo con la empresa de ventas, se trata de un juego de vajilla marca Home Collection, la cual contiene 16 piezas.

“Sodimac Colombia y sus marcas Homecenter y Constructor informan a sus clientes que, luego de identificar un riesgo de defecto de seguridad en la vajilla comercializada de referencia JUEGO DE VAJILLA MARCA HOME COLLECTION, 16PZS TANGO, REFERENCIA 25WB103, SKU 912475, y siguiendo nuestro compromiso con la protección y bienestar de nuestros clientes, se ha decidido retirar este producto de todos nuestros canales de venta de manera preventiva”, se indicó puntualmente en el comunicado emitido por Homecenter.

No obstante, en el comunicado no se especificó cuál es el defecto de seguridad que, como tal, presenta ese producto por el que decidieron lanzar la alerta.

“Con el fin de evitar cualquier riesgo asociado a su uso, la compañía solicita a todos nuestros clientes que adquirieron esta vajilla abstenerse de utilizarla inmediatamente”, agregaron.

Además, informaron que contactarán a las personas que hayan comprado esa vajilla en cualquiera de sus locales, para hacerles la devolución del dinero.

“Se buscará contactar directamente a los compradores de este producto para hacerles la devolución del dinero. En el caso de no lograr el contacto, se les solicita a los compradores ponerse en contacto con Homecenter para la entrega del producto defectuoso y solicitar la devolución, o acudir al área devoluciones del Almacén Homecenter más cercano. Para mayor información, pueden comunicarse a nuestra línea de atención al cliente nacional 320 88 999 33 0 en Bogotá 3077115″, resaltaron puntualmente.

Por último, lamentaron las molestias que dicha situación haya podido generar en cada uno de los clientes.