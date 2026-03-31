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Horarios y sedes especiales para sacar el pasaporte en Medellín, Cali, Bogotá y cuatro departamentos más este 2026

Según la cancillería, ya no se necesita sacar cita para expedir el documento.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

31 de marzo de 2026, 12:19 p. m.
Estos horarios son exclusivos para la Semana Santa de este 2026.
Estos horarios son exclusivos para la Semana Santa de este 2026. Foto: Catalina Olaya

Cientos de ciudadanos aprovechan los días hábiles de la Semana Santa para realizar trámites que no pueden hacer en “temporadas regulares”, por lo que la Cancillería de Colombia habilitó puntos de atención y horarios especiales en siete departamentos del país para que puedan expedir su documento.

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Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Putumayo, Bolívar, Boyacá y Caquetá son los departamentos en los que el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó los puntos de atención entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril.

Nuevo pasaporte colombiano.
Cada departamento maneja horarios diferentes. Foto: Cancillería.

Sin embargo, cabe aclarar que estos mismos puntos de atención estarán disponibles a lo largo de todo el año. Aunque a lo largo del año sí es necesario asistir con cita previa.

  • Medellín

En la capital antioqueña, se mantienen habilitadas las instalaciones de la Gobernación de Antioquia para hacer el trámite entre las 7 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

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La oficina queda ubicada en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova (La Alpujarra), en la Calle 42B # 52-106. No obstante, la ciudadanía debe tener en cuenta que puede agendar la cita desde la sede electrónica de la Gobernación de Antioquia.

  • Cali

Al igual que en Antioquia, la Cancillería habitó la Gobernación del departamento para realizar este trámite. La atención al público se mantendrá continuamente entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde.

La agendación de la cita se puede realizar gratuitamente a través de la plataforma virtual pasaportes.valledelcauca.gov.co. Los vallecaucanos pueden hacer el trámite esta Semana Santa sin cita previa en la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Valle, ubicada en el Centro Comercial La Estación (Cra. 1 # 36-38, Torre B, Local 119-120).

  • Bogotá

Los capitalinos podrán realizar el trámite sin cita previa entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, en cualquiera de las dos sedes principales de la Cancillería.

Están habilitadas entre el lunes y el miércoles de la Semana Mayor la sede centro, en la Calle 12C # 8-27, y la sede norte, con lugar en la Carrera 19 # 98-03.

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  • Cartagena

Entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, los residentes de Cartagena o del departamento de Bolívar podrán asistir a expedir su pasaporte en la Gobernación de Bolívar. Tiene lugar en la Carretera Cartagena – Turbaco Km 3. Sector El Cortijo – Bolívar

  • Barranquilla

La Gobernación del Atlántico estará habilitada para este trámite entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, en jornada continua. La sede está en la Calle 40 con Carrera 45 y 46, frente a la Plaza de la Paz.

  • Boyacá, Caquetá y Putumayo

Para esta Semana Santa, estos tres departamentos le permitirán a la ciudadanía realizar el trámite de su pasaporte en las gobernaciones correspondientes; sin embargo, mantienen horarios diferentes.

En Boyacá, se podrá realizar el trámite desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m. y entre las 2 p.m. y las 5 p.m.

En la gobernación de Caquetá se habilitó desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mientras que en Putumayo, los ciudadanos podrán dirigirse a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.