Nación

¿Pasaporte gratis? Requisitos para poder acceder sin pagar a este documento

El pasaporte es el documento oficial que lo identifica en el extranjero como colombiano.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de febrero de 2026, 11:34 a. m.
¿Qué condiciones se deben cumplir para obtener el pasaporte gratis?
¿Qué condiciones se deben cumplir para obtener el pasaporte gratis? Foto: Presidencia.

Muchas personas en el territorio colombiano quisieran hacer la expedición de su respectivo pasaporte; sin embargo, es importante que usted conozca si puede resultar beneficiado con las exenciones de pago dispuestas para ciudadanos que cumplan ciertos requisitos.

Así es el nuevo pasaporte colombiano: el documento fue presentado por Gustavo Petro

De acuerdo con la información oficial difundida por la Cancillería, para poder acceder al beneficio del pasaporte gratuito, las personas deben estar inscritas en el nivel 1 o 2 del Sisbén, actualmente grupos A y B en cualquiera de los diferentes subgrupos.

¿Cómo saber cuándo es necesario renovar el pasaporte? Conozca las circunstancias que establece la norma
Lo que debe saber del pasaporte. Foto: Getty Images

Aunque lo que se mencionó anteriormente es un requisito fundamental, también se tienen que cumplir otras condiciones adicionales.

Acá le decimos cuáles son esas condiciones que, sumadas con la clasificación del Sisbén, le permitirían acceder al pasaporte de manera gratuita.

  • Personas que hagan parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas o de desarrollo científico o tecnológico: para adelantar el trámite, deben presentar el oficio donde se solicita la expedición del pasaporte exento por parte del ministerio correspondiente (Deporte, Cultura) o, para el caso de Cultura, de alguna entidad oficial de este sector que cuente con el aval del Ministerio de Cultura.
  • Personas con contrato de trabajo acreditado en el exterior: para este caso, deben presentar copia del contrato. Si el contrato se encuentra en otro idioma, es necesario llevar consigo la traducción. La Cancillería indica que este se debe llevar “apostillado si fue emitido por autoridad de un Estado parte de la Convención de La Haya sobre la Apostilla o legalizado ante el cónsul respectivo”.
  • Personas que viajan al exterior por razones de salud de familiares pueden acceder a este beneficio cuando el solicitante viaja por algún familiar que esté padeciendo una enfermedad grave en otro país. Para realizar el proceso, se debe llevar una copia del registro civil donde se evidencie vínculo marital o parentesco o, de ser necesario, un documento que sirva como acreditación de una unión marital de hecho. Además, se debe presentar el certificado médico donde se evidencie la enfermedad grave.
  • Niños que se encuentren en situación de adoptabilidad bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): se debe presentar el documento que emite la respectiva entidad para la solicitud de pasaporte exento.
  • Personas menores de 25 años que vayan a hacer estudios en el exterior: se debe presentar el documento de la institución educativa en el que se muestre la aprobación para cursar los estudios.
  • Mayores de 62 años: se debe presentar la cédula de ciudadanía.
  • En el caso de personas con discapacidad, se debe llevar el certificado médico de la EPS y, adicionalmente, en estos casos es posible que se emita un pasaporte exento para un acompañante mayor de edad; sin embargo, es necesario comprobar el parentesco o vínculo matrimonial.
  • Personas que necesitan tratamiento médico especializado que, por una u otra razón, no se pueda llevar a cabo en Colombia, deben presentar el certificado médico del especialista con el que se encuentran en tratamiento, emitido por la EPS. Este certificado no puede superar un mes de expedición.

Si se cumple con alguna de las condiciones, usted puede realizar el trámite en alguna de las oficinas de la Cancillería en Bogotá o en las diferentes gobernaciones que han sido habilitadas. Recuerde que el proceso de solicitud de pasaporte se hace con cita previa.

