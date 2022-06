“Horroroso para la democracia”: Marta Lucía Ramírez por amenazas contra Rodolfo Hernández

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien viene acompañando al presidente Iván Duque en la Cumbre de las Américas, reaccionó a la denuncia que divulgó el candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, en la cual advirtió sobre un plan para asesinarlo.

Ramírez manifestó que ese tipo de denuncias las debe atender la Fiscalía General de la Nación, entidad que, de acuerdo a la alta funcionaria del Gobierno Duque, es la encargada de adelantar las respectivas investigaciones.

De la misma manera, la canciller realizó una profunda reflexión sobre la política y de cómo se está viviendo la contienda electoral, de la cual no dudó en señalar que está enmarcada en el desprestigio y el daño a la persona.

“Es muy grave realmente que tengamos una campaña presidencial en donde algún candidato pueda sentirse amenazado, pero sobre todo una campaña presidencial en donde lamentablemente se ha caracterizado por el odio, el desprestigio y el daño a la persona, eso es horroroso para la democracia”, sostuvo Ramírez en Blu Radio.

Y señaló, frente a la forma como se estaría planeando el ataque a Rodolfo Hernández, de la que se dijo que sería con arma corto punzante: “Yo creo que toda la información esté en cabeza de la Fiscalía que es en Colombia la encargada de hacer las respectivas investigaciones”.

La amenaza

Este jueves se conoció, por voz del propio candidato Rodolfo Hernández, que se estaría fraguando un plan para atentar contra su vida, con arma blanca y en un aeropuerto.

A través de un comunicado de prensa, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, dijo.

El santandereano, de igual manera, aseguró en un video que tiene algunas informaciones sobre los planes que estarían organizando en su contra y reiteró que actualmente teme por su vida.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, indicó inicialmente.

Posteriormente atinó a manifestar: “tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos, excúsenme por cancelar los eventos que tenía”.

“Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. Me ponen cuatro o cinco hombres a que me protejan, pero cuando son 500 personas empujando; me están diciendo que me van a apuñalar”, sentenció el candidato.