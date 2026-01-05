El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este lunes, 5 de enero.

A lo largo del día se espera que haya abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en gran parte del Pacífico y sur del Caribe. Este panorama también se prevé en sectores disgregados de la región Andina, suroriente de la Amazonía y piedemontes llaneros y amazónicos.

Lluvias en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El reporte señala que los mayores acumulados de precipitación se darán sobre áreas de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Meta y Amazonas.

De igual manera, se esperan lluvias importantes en las áreas marítimas del Pacífico y del Golfo de Urabá.

Por su parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que se mantendrán condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados.

Ya en el caso de Bogotá, el Ideam pronostica que en la mañana son previstas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Lloverá en varias partes del país. Foto: 123rf

En la tarde, de acuerdo con el reporte, se tendrán lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en zonas del norte, sur y occidente de la capital, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar.

Finalmente, ya para la noche se prevén lloviznas y lluvias ligeras de corta duración en amplios sectores de Bogotá.

Así estará el clima en otras ciudades principales