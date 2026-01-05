Nación

Ideam advierte “abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica” este lunes: así estará el clima el 5 de enero

La entidad explicó cómo estará el clima en las principales ciudades del país.

Redacción Nación
5 de enero de 2026, 2:45 p. m.
Lluvias y tormenta eléctrica en Cali.
Lluvias y tormenta eléctrica en Cali. Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este lunes, 5 de enero.

A lo largo del día se espera que haya abundante nubosidad con lluvias y actividad eléctrica en gran parte del Pacífico y sur del Caribe. Este panorama también se prevé en sectores disgregados de la región Andina, suroriente de la Amazonía y piedemontes llaneros y amazónicos.

Invierno. Llluvias.
Lluvias en Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El reporte señala que los mayores acumulados de precipitación se darán sobre áreas de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Meta y Amazonas.

De igual manera, se esperan lluvias importantes en las áreas marítimas del Pacífico y del Golfo de Urabá.

Por su parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que se mantendrán condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados.

Ya en el caso de Bogotá, el Ideam pronostica que en la mañana son previstas condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Lluvias en Colombia este puente de agosto.
Lloverá en varias partes del país. Foto: 123rf

En la tarde, de acuerdo con el reporte, se tendrán lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en zonas del norte, sur y occidente de la capital, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar.

Finalmente, ya para la noche se prevén lloviznas y lluvias ligeras de corta duración en amplios sectores de Bogotá.

Así estará el clima en otras ciudades principales

  • Barranquilla: A lo largo del día se esperan condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Se pronostica un día sin lluvias con nubosidad dispersa. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se prevén lloviznas y lluvias dispersas a lo largo del día, especialmente en horas de la tarde. (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: Posterior a una mañana con condiciones secas, son probables lloviznas y lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: Se espera un día mayormente lluvioso, especialmente en horas de la mañana. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se pronostican cielos de parcial a mayormente cubiertos con probabilidad de lluvias durante toda la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

