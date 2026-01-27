Ideam advierte “concentración de humedad” y “lluvias de mayor intensidad” este martes, 27 de enero: así estará el clima

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante la jornada de este martes, 27 de enero.

Se prevé una concentración de humedad sobre las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Por otra parte, en el Caribe y la Orinoquia se espera que haya predominio de tiempo seco o escasas lluvias.

Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

Las precipitaciones de mayor intensidad se podrían presentar en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

Además, la menor intensidad de lluvias se dará en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Vaupés y Guainía. De igual forma, habrá lluvias puntuales en el suroccidente de Córdoba, sur de Cesar, sur de Bolívar y el área de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Potente temblor movió la tierra en Colombia durante la madrugada de este martes, 27 de enero: epicentro y magnitud del sismo

En el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, se prevé que se tendrá un predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias esporádicas en la zona marítima.

Ya para la ciudad de Bogotá, el Ideam pronostica que durante la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Bogotá vive un enero lluvioso. Foto: Juan Carlos Sierra

En la tarde, según el reporte, se espera nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores, especialmente en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe.

Finalmente, para la noche se estima que continúen las lluvias en las primeras horas.

Movimiento en masa en enorme edificio tiene atemorizados a vecinos de la loma San José, en Sabaneta: piden evitar una tragedia como la de Space

Así estará el clima en otras ciudades: