Nación

Ideam advierte “concentración de humedad” y “lluvias de mayor intensidad” este martes, 27 de enero: así estará el clima

La entidad precisó los sitios en los que muy probablemente caerá agua y lo hará con una gran intensidad.

Redacción Nación
27 de enero de 2026, 4:03 p. m.
Se están presentando lluvias en Bogotá.
Se están presentando lluvias en Bogotá. Foto: JEIMI VILLAMIZAR

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante la jornada de este martes, 27 de enero.

Se prevé una concentración de humedad sobre las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Por otra parte, en el Caribe y la Orinoquia se espera que haya predominio de tiempo seco o escasas lluvias.

Lluvia
Personas caminando bajo la lluvia en Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra

Las precipitaciones de mayor intensidad se podrían presentar en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

Además, la menor intensidad de lluvias se dará en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Vaupés y Guainía. De igual forma, habrá lluvias puntuales en el suroccidente de Córdoba, sur de Cesar, sur de Bolívar y el área de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, se prevé que se tendrá un predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias esporádicas en la zona marítima.

Ya para la ciudad de Bogotá, el Ideam pronostica que durante la mañana se tendrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Lluvia
Bogotá vive un enero lluvioso. Foto: Juan Carlos Sierra

En la tarde, según el reporte, se espera nubosidad variable con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores, especialmente en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Santa Fe.

Finalmente, para la noche se estima que continúen las lluvias en las primeras horas.

Así estará el clima en otras ciudades:

  • Barranquilla: durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: durante la jornada se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 33 °C).
  • Medellín: se espera cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada (T. máx.: 26 °C).
  • Tunja: persistirá cielo mayormente nublado. Posibles lloviznas en la mañana y lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: se espera cielo mayormente nublado con probables lloviznas en la mañana y lluvias ligeras hacia la tarde (T. máx.: 25 °C).
  • Cali: se espera cielo mayormente nublado con probables lloviznas en la mañana y lluvias de variada intensidad durante la tarde y noche (T. máx.: 27 °C).

