Suscribirse

Nación

Ideam habla de “precipitaciones fuertes y posibles tormentas eléctricas”: así estará el clima durante este jueves 27 de noviembre

La institución reveló el más reciente pronóstico sobre las condiciones que se tendrán durante esta jornada.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
27 de noviembre de 2025, 11:49 a. m.
Lluvia
Dos mujeres caminando con sombrillas mientras llueve en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades durante este jueves, 27 de noviembre.

En el transcurso de la jornada se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, que estarán acompañadas de precipitaciones moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en zonas de la plataforma marítima y continental del Pacífico, en el sur y occidente de la región Caribe, en el norte y centro de la Andina, y en sitios puntuales de la Amazonía.

Además, se prevé que habrá lluvias importantes en el occidente del mar Caribe, incluyendo también sectores costeros del suroccidente y áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam pronostica un incremento importante de lluvias en el mes de marzo. Foto Jore Orozco / El País.
Se espera que llueva en varias regiones del país. | Foto: Jorge Orozco

En la Orinoquia se estima que se tendrá tiempo seco, aunque no se descartan lluvias locales y que tengan relevancia principalmente en el occidente.

El Ideam también indicó que las precipitaciones más intensas se esperan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Contexto: El Ideam lanza importante alerta meteorológica: estos lugares se verán afectados en las próximas semanas

Asimismo, también alerta por eventos fuertes que podrían registrarse en zonas puntuales y aisladas de Sucre, Norte de Santander, Quindío, Boyacá, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En el caso de la ciudad de Bogotá, la institución precisó que en la mañana se tendrán condiciones secas con nubosidad variable y cortos intervalos de sol.

Lluvias en Colombia
Lluvias en Colombia | Foto: Colprensa

Ya en la tarde se prevé que haya nubosidad variada con probabilidad de lluvias, especialmente en sectores del norte, occidente y sur. Por otra parte, en el resto de la capital se estiman condiciones nubosas con lloviznas esporádicas.

Finalmente, para la noche se espera un cielo nublado con lluvias ligeras en sectores del norte y occidente, además de lloviznas intermitentes en otras zonas. Con el paso de las horas, la nubosidad disminuirá y se tendrá predominio de tiempo seco.

Contexto: El Servicio Geológico Colombiano emitió alerta por emisión de ceniza del volcán Puracé: impresionante video

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Prevalecerá el tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado durante la jornada. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con persistencia de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas esporádicas en la tarde. (T. máx.: 18 °C).
  • Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras al finalizar la tarde y aumento de la intensidad en la noche. (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se esperan condiciones nubosas con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 29 °C).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

2. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

3. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

4. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

5. Histórico: Consejo Nacional Electoral falló contra la campaña de Gustavo Petro. Tendrá que devolver más de $5.000 millones por violación de topes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IdeamPronóstico del climaClima en Colombia

Noticias Destacadas

Estos fueron los dos uniformados encontrados muertos en el complejo militar.

Identifican a los dos oficiales que aparecieron muertos en un carro en el Cantón Norte de Bogotá: la mujer iba a un concierto

Redacción Nación
Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Concejal Andrés Barrios denuncia que el Minigualdad tiene frenados 36.000 millones de pesos destinados a la prevención de violencia contra la mujer

Redacción Semana
Movilidad en Bogotá.

Movilidad en Bogotá este jueves 27 de noviembre: vehículos varados han generado congestión en varias vías importantes

Redacción Vehículos

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.