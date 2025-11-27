Nación
Ideam habla de “precipitaciones fuertes y posibles tormentas eléctricas”: así estará el clima durante este jueves 27 de noviembre
La institución reveló el más reciente pronóstico sobre las condiciones que se tendrán durante esta jornada.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades durante este jueves, 27 de noviembre.
En el transcurso de la jornada se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, que estarán acompañadas de precipitaciones moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en zonas de la plataforma marítima y continental del Pacífico, en el sur y occidente de la región Caribe, en el norte y centro de la Andina, y en sitios puntuales de la Amazonía.
Además, se prevé que habrá lluvias importantes en el occidente del mar Caribe, incluyendo también sectores costeros del suroccidente y áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En la Orinoquia se estima que se tendrá tiempo seco, aunque no se descartan lluvias locales y que tengan relevancia principalmente en el occidente.
El Ideam también indicó que las precipitaciones más intensas se esperan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Asimismo, también alerta por eventos fuertes que podrían registrarse en zonas puntuales y aisladas de Sucre, Norte de Santander, Quindío, Boyacá, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas.
En el caso de la ciudad de Bogotá, la institución precisó que en la mañana se tendrán condiciones secas con nubosidad variable y cortos intervalos de sol.
Ya en la tarde se prevé que haya nubosidad variada con probabilidad de lluvias, especialmente en sectores del norte, occidente y sur. Por otra parte, en el resto de la capital se estiman condiciones nubosas con lloviznas esporádicas.
Finalmente, para la noche se espera un cielo nublado con lluvias ligeras en sectores del norte y occidente, además de lloviznas intermitentes en otras zonas. Con el paso de las horas, la nubosidad disminuirá y se tendrá predominio de tiempo seco.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Prevalecerá el tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado durante la jornada. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias al finalizar la tarde y en horas de la noche. (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con persistencia de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas esporádicas en la tarde. (T. máx.: 18 °C).
- Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras al finalizar la tarde y aumento de la intensidad en la noche. (T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se esperan condiciones nubosas con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo del día. (T. máx.: 29 °C).