El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades del país durante el transcurso de este martes, 14 de octubre.

A lo largo de la jornada se prevé cielo de parcial a mayormente nublado en amplias zonas, lo que estará acompañado de lluvias con variada intensidad y posibles tormentas eléctricas, especialmente en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Caribe.

De acuerdo con la institución, los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Caquetá y Meta.

Lluvias en Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Además, este mismo panorama se presentará en las zonas marítimas del mar Caribe y del Pacífico colombiano.

Asimismo, se prevé que habrá lluvias de intensidad moderada a fuerte en sectores de Vichada, Guainía, Amazonas, Arauca, el Eje Cafetero y Casanare. En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado, con posibles lloviznas y lluvias moderadas.

Pronóstico para Bogotá

En el caso de la capital del país, se espera que en la mañana haya nubosidad variable con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales en sectores del suroccidente.

En la tarde, según el pronóstico, la nubosidad aumentará y estará acompañada de lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la ciudad, especialmente en el nororiente y suroriente.

Lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Finalmente, para la noche se prevén condiciones de nubosidad variada y algunas lloviznas en sectores dispersos de la capital del país.

