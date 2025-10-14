Nación
Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre
Conozca cómo estará el clima en las principales ciudades del país a lo largo de esta nueva jornada.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades del país durante el transcurso de este martes, 14 de octubre.
A lo largo de la jornada se prevé cielo de parcial a mayormente nublado en amplias zonas, lo que estará acompañado de lluvias con variada intensidad y posibles tormentas eléctricas, especialmente en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Caribe.
De acuerdo con la institución, los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Caquetá y Meta.
Además, este mismo panorama se presentará en las zonas marítimas del mar Caribe y del Pacífico colombiano.
Asimismo, se prevé que habrá lluvias de intensidad moderada a fuerte en sectores de Vichada, Guainía, Amazonas, Arauca, el Eje Cafetero y Casanare. En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado, con posibles lloviznas y lluvias moderadas.
Pronóstico para Bogotá
En el caso de la capital del país, se espera que en la mañana haya nubosidad variable con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales en sectores del suroccidente.
En la tarde, según el pronóstico, la nubosidad aumentará y estará acompañada de lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la ciudad, especialmente en el nororiente y suroriente.
Finalmente, para la noche se prevén condiciones de nubosidad variada y algunas lloviznas en sectores dispersos de la capital del país.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: Se estiman condiciones parcialmente nubladas, con lloviznas y lluvias más probables a lo largo de la jornada de la noche. (T. máx.: 31 °C).
- Cartagena: Cielo ligeramente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las últimas horas de la jornada. (T. máx.: 31 °C).
- Medellín: Se estima cielo mayormente nublado; no se descartan lloviznas o lluvias en las primeras horas de la mañana. En la tarde y noche son posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en la noche. (T. máx.: 17 °C).
- Bucaramanga: Condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada de la noche. (T. máx.: 23 °C).
- Cali: Se estima cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias a diferentes horas del día; las más fuertes son posibles en la mañana y en la noche. (T. máx.: 26 °C).