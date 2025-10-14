Suscribirse

Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre

Conozca cómo estará el clima en las principales ciudades del país a lo largo de esta nueva jornada.

Redacción Nación
14 de octubre de 2025, 12:42 p. m.
Lluvias irán hasta enero del 2022 según el Ideam
Lluvias en Colombia. | Foto: Archivo Semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre lo que será el clima en las principales ciudades del país durante el transcurso de este martes, 14 de octubre.

A lo largo de la jornada se prevé cielo de parcial a mayormente nublado en amplias zonas, lo que estará acompañado de lluvias con variada intensidad y posibles tormentas eléctricas, especialmente en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Caribe.

De acuerdo con la institución, los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Caquetá y Meta.

Invierno en Bogota lluvias fenomeno de la Niña Noche Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Lluvias en Colombia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Además, este mismo panorama se presentará en las zonas marítimas del mar Caribe y del Pacífico colombiano.

Asimismo, se prevé que habrá lluvias de intensidad moderada a fuerte en sectores de Vichada, Guainía, Amazonas, Arauca, el Eje Cafetero y Casanare. En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican condiciones de cielo parcialmente nublado, con posibles lloviznas y lluvias moderadas.

Contexto: El meteorólogo Max Henríquez hace fuerte pronóstico sobre el clima en Colombia: “A punto de comenzar”

Pronóstico para Bogotá

En el caso de la capital del país, se espera que en la mañana haya nubosidad variable con tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales en sectores del suroccidente.

En la tarde, según el pronóstico, la nubosidad aumentará y estará acompañada de lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la ciudad, especialmente en el nororiente y suroriente.

Lluvia
Lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Finalmente, para la noche se prevén condiciones de nubosidad variada y algunas lloviznas en sectores dispersos de la capital del país.

Contexto: Se reporta nuevo sismo en Colombia: el temblor sacudió al país en la tarde de hoy, 13 de octubre

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: Se estiman condiciones parcialmente nubladas, con lloviznas y lluvias más probables a lo largo de la jornada de la noche. (T. máx.: 31 °C).
  • Cartagena: Cielo ligeramente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias en las últimas horas de la jornada. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se estima cielo mayormente nublado; no se descartan lloviznas o lluvias en las primeras horas de la mañana. En la tarde y noche son posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en la noche. (T. máx.: 17 °C).
  • Bucaramanga: Condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada de la noche. (T. máx.: 23 °C).
  • Cali: Se estima cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias a diferentes horas del día; las más fuertes son posibles en la mañana y en la noche. (T. máx.: 26 °C).

IdeamLluvias en ColombiaClima en Colombia

