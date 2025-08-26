Suscribirse

Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante este martes, 26 de agosto: advierte lluvias en su último pronóstico

La institución entregó el informe para que las personas puedan preparar sus actividades de acuerdo al clima.

Redacción Nación
26 de agosto de 2025, 11:29 a. m.
Lluvia
Esto fue lo que dijo el Ideam. | Foto: Juan Carlos Sierra

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el último pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia durante el transcurso de este martes, 26 de agosto.

A lo largo de la jornada se prevé acumulados de precipitaciones importantes en sectores de las regiones Caribe (occidente), Pacífica (norte), Andina (noroccidente), Orinoquía (oriente) y Amazonía (noroccidente).

Lluvias en Colombia
Se estima que habrá lluvias en varias zonas del país. | Foto: Colprensa

Asimismo, se espera que las mayores cantidades pluviométricas estén en los departamentos de Chocó, Córdoba, Sucre, norte y occidente de Antioquia, Santander, Vichada, Guainía y Guaviare.

Por otra parte, se estima que habrá lluvias de menor magnitud en Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, oriente de Meta y de Casanare, zonas de Arauca y occidente de La Guajira, Atlántico y Magdalena. Además, posibles lloviznas en el oriente de Boyacá y de Cundinamarca y en los piedemontes de Meta, de Casanare y de Caquetá.

Contexto: UNGRD entrega nuevo informe tras alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical en el Caribe

De igual forma, se tendrá predominio de tiempo seco en el centro y sur de la región Andina, así como en el sur del Pacífico.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera que en la noche haya un aumento de nubosidad, lo cual estaría acompañado de lluvias.

Para la ciudad de Bogotá, en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

Los ciudadanos dependen del clima para planear sus actividades.
Se espera que haya tiempo seco durante gran parte del día en la capital del país. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Ya en la tarde, el Ideam estima que se tendrá la misma situación, aunque no se descartan lluvias ligeras aisladas en el oriente y norte de la capital del país. En cuanto a la temperatura máxima, será de aproximadamente 20 °C.

Finalmente, en la noche se esperan lluvias ocasionales en algunas zonas.

Contexto: Ideam advierte lluvias con tormentas en varias regiones de Colombia durante esta última semana de agosto

Así estará el clima en otras ciudades del país

  • Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C)
  • Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se estima cielo mayormente nublado y lluvias ligeras, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 16 °C).
  • Bucaramanga: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante tarde y noche (T. máx.: 27 °C).
  • Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

