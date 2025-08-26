Nación
Ideam revela cómo estará el clima en Colombia durante este martes, 26 de agosto: advierte lluvias en su último pronóstico
La institución entregó el informe para que las personas puedan preparar sus actividades de acuerdo al clima.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el último pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades de Colombia durante el transcurso de este martes, 26 de agosto.
A lo largo de la jornada se prevé acumulados de precipitaciones importantes en sectores de las regiones Caribe (occidente), Pacífica (norte), Andina (noroccidente), Orinoquía (oriente) y Amazonía (noroccidente).
Asimismo, se espera que las mayores cantidades pluviométricas estén en los departamentos de Chocó, Córdoba, Sucre, norte y occidente de Antioquia, Santander, Vichada, Guainía y Guaviare.
Por otra parte, se estima que habrá lluvias de menor magnitud en Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, oriente de Meta y de Casanare, zonas de Arauca y occidente de La Guajira, Atlántico y Magdalena. Además, posibles lloviznas en el oriente de Boyacá y de Cundinamarca y en los piedemontes de Meta, de Casanare y de Caquetá.
De igual forma, se tendrá predominio de tiempo seco en el centro y sur de la región Andina, así como en el sur del Pacífico.
En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera que en la noche haya un aumento de nubosidad, lo cual estaría acompañado de lluvias.
Para la ciudad de Bogotá, en la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante.
Ya en la tarde, el Ideam estima que se tendrá la misma situación, aunque no se descartan lluvias ligeras aisladas en el oriente y norte de la capital del país. En cuanto a la temperatura máxima, será de aproximadamente 20 °C.
Finalmente, en la noche se esperan lluvias ocasionales en algunas zonas.
Así estará el clima en otras ciudades del país
- Barranquilla: Se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias en la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 33 °C)
- Cartagena: Se estima cielo parcialmente nublado con lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 32 °C).
- Medellín: Se estima cielo mayormente nublado y lluvias ligeras, especialmente, durante la tarde y noche de la jornada (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias ligeras en la tarde (T. máx.: 16 °C).
- Bucaramanga: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante tarde y noche (T. máx.: 27 °C).
- Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).