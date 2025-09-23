Identifican a hombre asesinado a tiros tras aparente riña en parqueadero de centro comercial de Cali

Una balacera en el parqueadero de un reconocido centro comercial del sur de Cali, que dejó una persona muerta, tiene consternados a los habitantes de la zona.

El hecho sucedió en el parqueadero del Cañaveral de Pance, en la carrera 122 con Calle 16A.

Según las primeras versiones, que están siendo indagadas por las autoridades, el ataque armado sucedió luego de que la víctima saliera de hacer mercado en ese establecimiento.

SEMANA consultó con la Policía de Cali, desde donde indicaron que la hipótesis inicial apunta a que se trató de un tema de intolerancia.

“Al parecer fue una riña entre dos personas que estaban armadas, este señor salió herido y murió. La otra persona que se movilizaba en otro vehículo huyó”, dijeron.

Según algunas versiones publicadas en redes sociales, la víctima, que fue identificada como Homero Geovanny Cadena Enríquez, intentó defenderse con un arma de fuego, pero no alcanzó a disparar, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La zona fue acordonada mientras se adelantan las labores investigativas y se inspecciona el cadáver de Cadena Enríquez.

La situación de seguridad en la capital del Valle no ha sido fácil en tiempos recientes. Cifras del Observatorio de Seguridad, citadas por el diario El País, indican que entre el 1 de enero y el 3 de agosto fueron asesinadas 578 personas, lo que se traduce en un aumento del 11 % si se compara con el año anterior, cuando iban 521 casos en el mismo periodo.

Sin embargo, aseguró ese medio, es importante destacar que la cifra de asesinatos se ha venido reduciendo.

“Seguimos con las capacidades de investigación criminal desplegadas y haciendo muchas actividades preventivas que nos han permitido incrementar las capturas por homicidio y también incautar armas de fuego que circulaban sin permiso por las calles de la ciudad y con las que se estaban cometiendo delitos”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Germán Oviedo.

El comandante de la Policía de Cali, el Coronel Carlos Germán Oviedo, habló sobre la recompensa que ofrecen para dar con el presunto responsable. | Foto: Rueda de prensa

“Es importante recordar que a mitad de mayo pasado se presentó un aumento en las muertes violentas, por lo que nos vimos obligados a diseñar una estrategia de plan de choque con tres líneas. La primera de ellas fue aumentar la capacidad de talento humano y llegaron grupos especiales desde el nivel central para tener unas reacciones motorizadas”, agregó.

Las estadísticas generales muestran que en la ciudad, en lo corrido del 2025, han sido asesinadas 32 mujeres y 526 hombres.

La cifra, comparada con Medellín, es escandalosa: en la capital antioqueña, una ciudad poblacionalmente similar a Cali, fueron asesinadas 253 entre el primero de enero y el 22 de septiembre.