“Imposiciones unilaterales atentan contra los diálogos”: ELN le responde al Gobierno Petro sobre cese bilateral que debió suspender

En su portal web, la guerrilla de ELN publicó este lunes festivo 9 enero una columna en la que se hace un balance del primer ciclo de los diálogos de paz con el Gobierno, los cuales se reanudaron en noviembre de 2022 en Venezuela.

El texto menciona especialmente el anuncio del cese bilateral anunciado el pasado 31 de diciembre y con una duración de seis meses, el cual fue desmentido posteriormente por esa guerrilla.

“Esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo de diálogos. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, señala el texto sobre el anuncio de Petro.

Luego, el ELN reitera que un eventual cese bilateral está pendiente por discutirse en la mesa de negociaciones, de cara al segundo ciclo que se llevará a cabo en México, y asegura que se deben “tomar correctivos” para que no se repita la toma de “acciones unilaterales”.

“Pese a lo anterior, la delegación de diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al segundo ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa”, subraya.

Delegaciones de paz del Gobierno y del ELN en Caracas (Venezuela). - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

De igual manera, asegura que en el primer ciclo de diálogos las partes acordaron conformar un “equipo para las declaraciones y comunicaciones conjuntas, para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos”. “En concordancia con lo anterior, invitamos a todos los medios de información, a mantener la veracidad y la imparcialidad, para que la opinión pública pueda acceder a la información de ambas partes, que le permita jugar un papel protagónico en la construcción de la paz”, dice.

El presidente Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro se reunieron en Caracas. - Foto: Tomada del Twitter @NicolasMaduro

Y concluye: “Si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad; pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos”.

Negociadores del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Caracas (Venezuela). - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Gobierno Petro suspende el cese al fuego bilateral con el ELN y llama al grupo criminal a hacer una tregua mientras negocian

Luego de que la guerrilla del ELN desmintiera un acuerdo de cese bilateral al fuego, el presidente Petro ordenó la suspensión del decreto que expidió el Gobierno nacional sobre la formalización del cese bilateral al fuego esa guerrilla, determinación que se adoptó al señalar que los protocolos de esa medida se discutirán a profundidad en el segundo ciclo de diálogos de paz con ese grupo subversivo en México.

El ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, señaló que el pasado 19 de diciembre la guerrilla del ELN anunció un cese unilateral al fuego, situación que también motivó la declaratoria de la medida por el presidente Petro, según aclaró el funcionario.

“Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo del protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a que declarará una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades, de mantener el cese bilateral y la no violencia”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Sin embargo, ante la posición asumida públicamente según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto del 31 de diciembre de 2022″.

Sobre el revuelo que se desató en el país por la realidad del cese al fuego bilateral con el ELN, la Casa de Nariño también expidió un comunicado de prensa hablando a profundidad del panorama de esa medida y de otras organizaciones criminales.

“El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada por el Secretario General de las Naciones Unidas, por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, el Consejo Mundial de Iglesias y por la Comunidad Internacional”, indica el documento.

Inteligencia militar verifica posible muerte de alias Gabino, quien fue el máximo cabecilla del EL hasta 2021

La aparición en redes sociales de personas con camisetas blancas y los rostros de alias Gabino con la fecha 1949-2022 tiene a las agencias de inteligencia del Estado verificando si falleció el que era el máximo líder de la guerrilla del ELN.

“Estamos verificando eso”, le dijo a SEMANA una fuente militar al consultarle sobre si Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, había muerto.

Es de recordar que a mitad de año del 2021 Gabino renunció a la máxima comandancia de la guerrilla por problemas de salud. En su momento trascendió a la opinión pública que en un comunicado, el guerrillero señalaba que “todas y todos los que en Colombia y el mundo reconocen en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) una fuerza guerrillera rebelde y alzada en armas, tienen el derecho de saber que he renunciado a continuar siendo miembro de la Dirección Nacional”.

Dijo además que “desde 2018 ha recibido en Cuba un tratamiento médico para su condición de salud, pero no explica qué tipo de enfermedad sufre”. “Me impide desarrollar mis funciones como primer comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo, la cual ha sido aceptada”, señaló.

Agregó que “el ELN y el pueblo colombiano pueden seguir contando con mis esfuerzos en la lucha por una Colombia en paz con justicia social, dentro de esta organización a la que seguiré siendo fiel hasta las últimas consecuencias y disponible como miembro representante del ELN para próximas Conversaciones de Paz, labor que he venido ejerciendo desde 2018″.

En su reemplazo fue designado Eliécer Erlinto Chamorro, conocido con el alias de Antonio García; se sabe que su trayectoria en la guerrilla ha estado vinculada a ataques terroristas contra infraestructura petrolera en el país, por lo que es reconocido como el líder del ala militar del ELN.

De hecho, en su historial figura una condena no cumplida por estos actos de terrorismo. Chamorro estará junto a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, quien asume ahora como segundo comandante del ELN.

La noticia de la posible muerte de Gabino se conoce en medio de las conversaciones que viene adelantando esa guerrilla con el gobierno colombiano.