Incertidumbre en las Fuerzas Militares, tras vencimiento del cese al fuego con el ELN y la reactivación de operaciones militares

Agregó el jefe del equipo de gobierno en la mesa de negociaciones que: “en consecuencia, me parece que lo que están pidiendo a última hora, casi que de una manera extorsiva, no tiene sentido. No creo que el Gobierno pueda acceder a eso, entre otras cosas, porque tendría que modificar una Ley de la República y no dependerá de la voluntad que pueda o no tener en este caso, sino el cumplimiento de una norma de carácter superior”.