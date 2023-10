Incursión armada en un puesto de salud en Barranca de Upía, Meta: médicos rurales denuncian que no tienen garantías para trabajar

“Vea, doctor Hernán Mojica, ojalá vea este video ¿cree usted ahora que soy un médico de cristal? Yo no lo creo, a ver qué haría usted en esta situación que dice que somos médicos de cristal por exigir nuestros derechos y garantías para poder prestar un buen servicio y que no nos maten en el intento. Me vale qué pase conmigo, me vale si me sancionan como usted lo dijo: ‘pues renuncie médico de cristal que igual lo van a sancionar un año’. Me vale chimba si usted me jode a mí mi carrera, pero en este momento está en riesgo mi vida, la de la doctora y la de mi personal de salud, pero como somos médicos de cristal para usted”, concluyó el doctor afectado.