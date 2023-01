Indignante: para cubrir gastos por su cáncer de seno, mujer puso en venta un equipo de sonido y la estafaron

Este sábado 28 de enero, a través de Twitter, se conoció el caso de Angélica Gutiérrez, una mujer enferma de cáncer quien denunció haber sido víctima de una estafa en el municipio de Soledad, Atlántico.

Gutiérrez manifestó que el pasado fin de semana puso a la venta un equipo de sonido en una página de compras por Internet y el lunes un hombre la llamó diciendo que estaba interesado en comprarlo.

“Soy una mujer que padece cáncer hace como un año. Ya estoy en tratamiento, me van a operar. Estoy pidiendo una colaboración porque me hicieron una estafa. Yo estaba vendiendo un equipo de sonido. Un señor me llamó el lunes y me dijo que estaba interesado, que en cuánto se lo dejaba. Se lo dejé en 800.000, lo estaba vendiendo en un millón”, aseguró.

“Me dijo: ‘yo te voy a consignar en una cuenta’. Yo no tenía, sin embargo, busqué a alguien que me ayudara. El tipo estuvo comunicándose todo el tiempo conmigo, me dijo que su hija iba por el equipo”, agregó en su relato.

El hombre le dijo que apenas consignara el pago, le mandaba una foto con la transacción. Así lo hizo horas más tarde. El hombre le mandó por WhatsApp una foto de un cheque. Ella confió en el sujeto, quien luego envió un camión para recoger el equipo de sonido.

😢 Conocí a Angélica una señora que padece de cancer y por su enfermedad su familia la abandonó.



Ella estaba vendiendo un equipo de sonido y un sujeto la estafó, ahora no tiene para las medicinas 😭.



¡Sería de mucha ayuda su colaboración!



📞 3042001807

💳 Nequi: 3045857804 pic.twitter.com/RyF1gpqvEJ — Romario Quintero R (@RomarioQR) January 28, 2023

Posteriormente, una allegada de la mujer, quien le facilitó el número de cuenta para realizar la transacción, se comunicó con el banco para verificar si se había hecho el pago. En la entidad bancaria dijeron que como se hizo con un cheque debían esperar tres días para que quedara registrada, cosa que finalmente no sucedió. En los días siguientes el hombre dejó de contestarle y con ello llegó a la certeza que había sido estafada.

La mujer afirmó que le recomendaron que pusiera una denuncia por el robo, sin embargo, manifestó tener temor de hacerlo porque la persona que la estafó conoce sus datos. Además, dijo que el nombre usado por el sujeto cuando se comunicó con ella podría ser falso.

En diálogo con SEMANA, Gutiérrez afirmó estar muy afectada por lo sucedido. Señaló que actualmente atraviesa un agresivo cáncer de seno y se encuentra sola luego de que su esposo y los dos hijos de él se fueran de su casa.

“Mi esposo me abandonó. Crié a sus dos hijos, también se fueron con él, me dejaron abandonada”. “Yo vivo sola. Yo tengo que estar yendo sola a la clínica. La única ayuda mía son mis padres, que son de la tercera edad”, subrayó.

Señaló que, en los primeros meses tras su separación, su expareja le ayudó con el pago del arriendo, sin embargo, luego dejó de hacerlo. Agregó que él y sus dos hijos, de 15 y 21 años, cambiaron sus números de teléfono con lo que no se ha podido comunicar más con ellos.

La mujer agregó que actualmente se rebusca vendiendo perros calientes y le ha tocado vender algunas de sus cosas para poder sobrevivir.

La mujer agregó que actualmente se rebusca vendiendo perros calientes y le ha tocado vender algunas de sus cosas para poder sobrevivir.