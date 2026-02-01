Inicia ‘Vaki’ para apoyar la defensa jurídica de la periodista Lorena Beltrán

Comenzó la recolecta de dinero para apoyar la defensa jurídica de la periodista Lorena Beltrán, quien ha denunciado e investigado malas prácticas en la medicina estética en Colombia. La ‘Vaki’ tiene como meta recaudar $ 22.056.634.

Su pesadilla comenzó cuando tenía 19 años y fue víctima de una cirugía plástica de manera indebida que le dejó daños irreparables: “Su experiencia la impulsó a investigar y lo que encontró fue alarmante”.

En su reportería halló que en el país persisten vacíos legales que permiten que personas sin la formación adecuada realicen procedimientos médicos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, tal como lo ha documentado SEMANA.

Los resultados periodísticos le trajeron amenazas y una seguidilla de acciones legales que, según la versión de los promotores de la iniciativa, trataron de desgastar, intimidar y castigar su denuncia pública.

Frente a este escenario, Beltrán tomó la decisión de salir de Colombia para proteger su vida, pero volvieron las acciones legales.

Se contó que “fue notificada de un nuevo proceso judicial” estando fuera del país. Defenderse adecuadamente implica un costo de 5.400 dólares, “una carga desproporcionada para una periodista que ha actuado de buena fe y en interés público”, se agregó en la convocatoria.

Para los promotores, esto no es solo un caso individual, sino “un precedente sobre si denunciar irregularidades, informar con rigor y proteger a otros puede convertirse en un riesgo imposible de asumir”.

En el aviso de la colecta se dijo que apoyar esta defensa jurídica “es respaldar el derecho a informar, a investigar y a no ser silenciado mediante el miedo o el agotamiento judicial. Es afirmar que la justicia no debe ser un privilegio reservado para quienes pueden costearla. Cada aporte es una señal clara: decir la verdad no puede salir más caro que guardar silencio”.

Enlace de la ‘Vaki’: https://vaki.co/vaki/fondos-para-defensa-de-lorena-beltran.