Intentaron robarle el carro con el que trabaja y de esta manera casi lo asesinan; el desgarrador relato de un conductor herido

Y es que se menciona la costumbre que hay en este método de delincuencia, debido a que no es el primer caso que se menciona con dichas características en el mes, mucho menos en el año.

No obstante, desde el primer momento algo parecía no estar bien para él. Aun así, decidió continuar con su intención de prestar el servicio, como acostumbra a hacer.

“Era un usuario nuevo, no sospeché, tenía la foto de un trabajador de vigilancia. Sin embargo, cuando se subió al carro no me dio mucha confianza”, dijo en conversación para el noticiero local CityNoticias.