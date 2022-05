Isabel Zuleta reconoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está en el Pacto Histórico

Isabel Cristina Zuleta, senadora electa del Pacto Histórico, sigue en el ojo del huracán tras haber revelado que desde ese sector se hizo una campaña en contra de Sergio Fajardo y que ahora van por Federico Gutiérrez, con el objetivo de que Gustavo Petro llegue a la Presidencia.

Ahora, Zuleta reconoció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien se le ha cuestionado por su supuesta participación en política, sí está inmerso en el Pacto Histórico, como se ha denunciado desde otros sectores.

“En esta administración, en la actual gobernación y alcaldía de Medellín, también se han hecho desalojos y nosotros, así el señor alcalde esté haciendo parte del Pacto Histórico o esté apoyando, también lo hemos denunciado. Cada que ha sucedido un desalojo nuestras redes lo han denunciado”, dijo Zuleta.

En el space “Las confesiones de @ISAZULETA” que hicimos el pasado domingo, ella misma confiesa que el señor Alcalde de Medellín Daniel Quintero hace parte, apoya y es aliado del Pacto Histórico.



¿#ElCambioEnPrimera @QuinteroCalle? pic.twitter.com/4lXo8ySAiI — Juan Carlos Perez (@juancarperez) May 10, 2022

Y agregó: “Sí ha habido desalojos en la actual administración del alcalde Daniel Quintero y del actual gobernador que ordenó un desalojo, incluso, Aníbal Gaviria, por encima de un alcalde de la zona cuando es la autoridad local. Nosotros no hemos cesado en las denuncias, nosotros no hemos parado en las denuncias. Y por supuesto, por más que yo esté en el Pacto Histórico, vamos a continuar con las denuncias, así sean aliados del Pacto Histórico, nosotros tenemos una posición que no va a cambiar porque es la determinación de la asamblea, esos desalojos son completamente injustos, son un atropello y una violación a los derechos humanos y nosotros las vamos a seguir denunciando”, dijo Zuleta, en una sala de Space de Twitter, el pasado 8 de mayo.

La congresista electa no estaba invitada a ese encuentro virtual pero llegó a defenderse, le dieron el espacio y terminó reconociendo este hecho.

La persona que convocó el programa fue Juan Carlos Pérez, un ciudadano afín al proyecto de Fajardo, quien también reveló las declaraciones de Zuleta, ya que ella las trató de negar.

Las palabras de la senadora electa han causado polémica, entre otras, por un video que publicó el alcalde Quintero en las últimas horas en el que sale conduciendo un carro y dice: “El cambio en primera”. Eso ha sido interpretado como una abierta participación en política del mandatario a favor de Petro.

Además, el mandatario paisa ha publicado vallas con el logo de la Alcaldía para criticar a otros sectores. Por ejemplo, durante abril se vieron en las calles de la ciudad mensajes como “nunca más 6.402 falsos positivos”; también se ha visto publicidad oficial de la Alcaldía junto a propaganda de Petro y el Pacto Histórico. Diana Osorio, la esposa de Quintero, reconoció en SEMANA que votará por el líder del Pacto Histórico.

Mientras tanto, Zuleta sigue envuelta en la polémica no solo porque reveló que la estrategia de ese sector fue sacar a Fajardo, sino porque también quieran hacer campaña sucia contra los demás competidores.

El abogado Miguel Ángel del Río reconoció hace unos días que tienen “infiltrada” la campaña de Fico para encontrar presuntas irregularidades. El jefe de debate del candidato del Equipo por Colombia, Luis Felipe Henao, denunció en las últimas horas que han intentado hackearle el teléfono celular.