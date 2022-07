Iván Duque calificó a la oposición como hostil y deshonesta: “No reconocieron los hechos”

Si bien es cierto que Iván Duque y Gustavo Petro siempre han estado en orillas políticas contrarias, desde que el primero ganó las elecciones presidenciales de 2018 la oposición del líder del Pacto Histórica fue muy fuerte y, en algunos pasajes, personal.

Durante los últimos cuatro años el país evidenció férreas posturas y críticas de la izquierda hacia el Gobierno. Y aunque esta dureza era algo previsible, el mandatario dice que la oposición perdió “perdió la batalla” cuando los ataques se tornaron, incluso, contra su familia.

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, señaló que ahora que deja el poder espera no ser un obstáculo para el nuevo presidente y desea, por el beneficio del país, que a Petro le vaya bien gobernando: “Nunca pago con la misma moneda”.

“Ya goberné, fui presidente, mi rol no es asumir liderazgos de oposición. Es necesaria la oposición en una democracia y es mejor cuando es proposición. Así lo hice desde el Congreso. Cuando tenía reparos, siempre tenía una propuesta. En el mundo en el que nos movemos, la posverdad, la polarización y el populismo son enemigos de la democracia”, dijo.

No obstante, aprovechó el espacio para lanzarse en ristre contra sus opositores y lanzar unos cuantos vainazos antes de abandonar la Casa de Nariño este 7 de agosto.

“Me tocó enfrentar una oposición hirsuta y cerrera que nunca quiso reconocer nada. Fue hostil en casi todos los momentos y hubo muchos ataques personales. Vimos ataques a mi esposa, a mi hermano, a mi mamá, en mi contra. Todo eso es cosa del pasado”, expuso.

Además de hostil, el mandatario mencionó que la oposición fue deshonesta porque no le reconoció los aciertos que tuvo. “No fue honesta. Porque, cuando usted niega los hechos, hay deshonestidad intelectual (...) Si hay hechos que muestran que hay un acierto, hay que reconocerlos. Si uno empieza a generar la diatriba a partir de la negación de los hechos, no está haciendo una política honesta.”, explicó.

Aseguró que en vez de generarle dolor o frustración, las críticas se convirtieron en inspiración para continuar su mandato. “¿Sabe en qué se convierte eso? En energía y fuerza. Durante buena parte de mi juventud me dediqué a estudiar aikido. Su fundador, Morihei Ueshiba, decía que la esencia del aikido es saber utilizar la fuerza del contrincante en su contra. Cuando me decían que no había hecho nada, bueno, no he hecho nada. Aquí tienen diez vías de cuarta generación inauguradas. Once millones de hogares reciben asistencia social de este Gobierno, elevé el salario mínimo a un millón de pesos. Son hechos”, puntualizó.

Una de las claves para no perder el rumbo y angustiarse, dice, fue pensar en no responder a todos los ataques: “Cuando uno está concentrado en la obra de gobierno, no puede caer en las pequeñas peleas, en la pequeña política, en la diatriba y en el mal juego de palabras. Me mantuve gobernando. Prueba de ello es que, a pesar de una pandemia, un huracán categoría cinco, la mayor crisis migratoria y el reto de sacar adelante un proceso de paz que no tenía recursos y con tantas fragilidades, logramos que nuestro plan de desarrollo se cumpliera en más del 85 por ciento”, concluyó.