Jaime Granados presenta la prueba clave del “entrampamiento” al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Sin embargo, en una primera oportunidad, Monsalve no asistió al encuentro en las salas especiales de La Picota puesto que no sabía quién era Cadena y si en realidad era apoderado del expresidente Uribe.

Después de corroborar que en efecto el abogado era representante del expresidente asistió a la reunión. Sin embargo, todo esto fue grabado con los relojes con cámara que, hasta el sol de hoy, no se sabe quién los ingresó al centro carcelario.

Curiosamente, Deyanira Gómez manifestó que no podía entregar la retractación ante el alto tribunal puesto que una de sus hijas estaba enferma y ella estaba en el hospital. Por lo que pidió dejarla para el otro día.

“Ahí está, señoría, la prueba reina de que todo era un entrampamiento. Primero, esa carta fue radicada minutos después de esa conversación interceptada donde ella decía (en referencia a Deyanira Gómez) que no podía hacerlo. Esa carta tiene una nota aclaratoria que, por tanto, le quita todo sentido a una carta de supuesta retractación”, detalló el abogado Granados.

“Veremos que nada de eso es cierto, pero lo más llamativo, señoría, de esta nota aclaratoria, y es muy importante que usted lo tenga presente, no es lo que dice, sino lo que no dice. ¿Por qué? Usted dirá, señoría. Porque está diciendo que ‘bajo presión’ ya sabemos que no hay presión”, manifestó.